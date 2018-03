Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ciril Kosmač je bil slovenski pisatelj, rojen na Slapu ob Idrijci. Njegova najbolj znana dela so: Tantadruj (1959), Pomladni dan (1953), Sreča in kruh (1946). Foto: Wikipedia Commons Dodaj v

Ciril Kosmač

1910-1980

13. marec 2018 ob 15:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tisti pomladni dan je bil lep, svetel in zveneč, kakor iz čistega srebra ulit. Nič ga ni skalilo: niti temni oblaki, ki so se večkrat pripodili na obzorje mojega spomina, niti zamolkli udarci, ki so udarjali ob tenko steno mojega srca. Svetlobe ni brez sence, ne pravega veselja brez prejšnje bridkosti.

(Iz romana Pomladni dan)