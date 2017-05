David Lynch

"Umetniške hiše izginjajo, ko govorimo o alternativni kinematografiji, pa dejansko velja, da edini kraj, kjer lahko režiserji pokažejo svoja dela, (p)ostajajo filmski festivali. To so žalostni časi za alternativni film," je ocenil 69-letni režiser, vizualni umetnik, glasbenik in igralec, ki slovi po svojih nadrealističnih filmih. "Stvari se dogajajo v valovih. Mislim, da če bi prišel neki nov val filma, kot sta bila na primer v 60. letih francoski novi val ali italijanski novi val, bi se stvari hitro spremenile. Mogoče nas to čaka za ovinkom." Foto: EPA