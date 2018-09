Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Filmski režiser, scenarist in producent Errol Morris o razlogu, zakaj se je lotil snemanja filma o Stevu Bannonu, dokumentarca Ameriška dharma, ki ga je predstavil na pred kratkim sklenjenem Beneškem filmskem festivalu. Foto: Venice Film Festival Dodaj v

Errol Morris

1948

10. september 2018 ob 21:45

Benetke - MMC RTV SLO

Velika napaka bi bila, če bi to ignorirali. Takšno namensko nevednost imenujem 'mentaliteta ostrige' - glavo preprosto potisneš v tla, in ker ne vidiš nevarnosti, misliš, da je ni. A obstaja. Bolje ko razumemo naravo te nevarnosti, bolje nam bo. In morda lahko s tem preprečimo, da bi se zgodila znova.