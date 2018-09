"Mož s krokarjem" Jože Tisnikar je umrl leta 1998, kar pomeni, da letos mineva 20 let od njegove smrti in 90 let od njegovega rojstva. Kot likovni umetnik samouk je ustvaril izjemen opus risb, slik in grafik. Bil je slikar minljivosti in pričevalec poslednjih trenutkov človeškega bivanja. Okoliščini, ki sta zaznamovali njegovo samoniklo umetniško pot, sta bili predvsem revščina v otroštvu in delo obdukcijskega pomočnika v prosekturi slovenjgraške bolnišnice. Razstavo Tisnikarjevih del, ki je osrednja letošnja razstava v Koroški galeriji likovnih umetnosti, je do zdaj obiskalo več kot 1.100 obiskovalcev. V galeriji so se zato odločili, da jo podaljšajo do 14. oktobra, del pa bo na ogled do 21. oktobra. Foto: Tisnikarjeva hiša