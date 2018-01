Mark Avrelij je bil rimski cesar, ki je večino svoje vladavine preživel na bojiščih proti barbarom, ki so v tistem času vdirali na ozemlje rimskega imperija. Sledil je grški filozofski smeri stoicizma, ki veleva strogost do sebe in drugih, ter vsebuje štiri glavne vrline - modrost, pogum, pravičnost in zmernost. Zaradi bolezni je umrl leta 180 v Vindoboni (današnji Dunaj). Foto: Wikipedia