Pesnik, pisatelj in kolumnist iz Mostarja Marko Tomaš je letošnji avtor mednarodne poslanice ob Noči knjige, ki jo obeležujemo 23. aprila. Foto: MMC RTV SLO / Miloš Ojdanić

Marko Tomaš

(1978)

22. april 2018 ob 13:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Knjige so prijatelji, s katerimi živim in ki me spremljajo tako rekoč vse življenje. Danes najpogosteje berem ponoči, pred spanjem. V noči se lahko s prijatelji skrijem in živim neko drugačno življenje, daleč od vseh nevroz, ki pritiskajo na nas v brezkrajno sivem, dolgočasnem in predvidljivem svetu. Vsaka noč je zame noč knjige. Noč potovanja. Pustolovščine. Upanja. Brezkončnosti.