Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Simon Popek je na čelu Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Liffe že enajst let. Foto: MMC RTV SLO / Miloš Ojdanić Dodaj v

Simon Popek

17. oktober 2017 ob 21:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mislim, da je občinstvo na Liffu izobraženo in da ve, kaj hoče: predvsem hoče to, česar sicer čez leto v kinu ne morejo videti. Mislim, da je to še vedno najmočnejši magnet, čeprav nekateri seveda prihajajo predvsem zaradi mainstream filmov.