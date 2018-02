Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada Vinko Möderndorfer je bil tudi letos v nagovoru zelo kritičen do mačehovskega odnosa države do kulture. Foto: BoBo Dodaj v

Vinko Möderndorfer

8. februar 2018 ob 18:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Trditev, da mora umetnost izpolnjevati neka pričakovanja najširše javnosti, so neumnosti, in to nevarne neumnosti. Kar priznajmo si: kakšna so v resnici kulturna pričakovanja najširše javnosti? To je zabavna glasba, kvazietno kultura, komedije s pačenjem nastopajočih, neskončne TV-nadaljevanke z lažnim čustvovanjem, napleskan kič in podobno. Če bo država v svoji kulturni politiki sledila samo pričakovanjem najširše javnosti, bo ta dežela potonila v kulturno temo.