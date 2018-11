Avstrija je napačno Klimtovo platno vrnila napačni judovski družini

Zmeda okoli dveh platen Gustava Klimta

14. november 2018 ob 20:14

Če so v preteklosti na Avstrijo leteli predvsem očitki, da se pretirano obira pri vračanju umetnin, v nacistični dobi zaplenjenih judovskim lastnikom, se ta zdaj sooča s kritiko, da se je zelo prenaglila z vrnitvijo ene izmed slik Gustava Klimta. Ne le, da so vrnili napačno stvaritev, temveč je ta pristala tudi v rokah napačne družine.

Klimtovo platno Jablana II je bilo eno izmed 300 del, vključenih v postavitev Gustav Klimt: Umetnik stoletja, ki je v dunajskem muzeju Leopold na ogled ob stoletnici njegove smrti. Muzeju je sliko posodila pariška fundacija Louis Vuitton, ustanovitelj katere je premožni zbiralec umetnin Bernard Arnault.

Vendar je na dan junijskega odprtja razstave muzej naznanil, da je ne bo postavil na ogled. V izjavi so tako zapisali: "Glede na to, da je to umetniško delo trenutno predmet spora med več ljudmi in institucijami, ki še ni razrešen, da se je muzej Leopold odločil, da ne bo slike postavil na ogled. Spor je povzročilo dejstvo, da med tem ko je Republika Avstrija vrnila sliko pred 18 leti, se je pred kratkim izkazalo, da je prišlo do napake pri odločitvi o vrnitvi tega dela." Sliko so potem vrnili v roke Arnaultove fundacije.

Del nastale težave je posledica zmede glede dveh Klimtovih platen: eno je Vrtnice pod drevjem iz leta 1905, drugo pa torej Jablana II iz leta 1916. Prvo platno je bilo v lasti Viktorja Zuckerhandla in je bilo del zbirke sanatorija Purkersdorf na Dunaju, zannega zbirališča scene dunajskih literatov.

Klimt je med drugim naslikal tudi več portretov Zuckerhandlove žene Amalie. Po Zuckerhandlovi smrti je njegova nečakinja Nora Stiasny leta 1927 podedovala platno Vrtnice pod drevjem. Leta 1938 so nacisti popisali lastnino družine, Nora in njena mama pa sta štiri leta kasneje umrli v uničevalnem taborišču v Belzcu na Poljskem. Nora je sicer poskušala financirati pobeg iz Avstrije s prodajo slike nacističnemu uradniku, s katerim sta v otroštvu prijateljevala. Ta je sliko zapustil svojemu dekletu, ki pa jo je leta 1980 prek švicarskega trgovca Petra Nathana prodala pariškemu Musée d'Orsay, ki je bil takrat še v nastajanju. Vrtnice pod drevjem pa so še danes na ogled pod njegovo streho.

Jablana II, torej slika, ki je bila nedavno odstranjena z dunajske razstave, je bila prvič deležna pozornosti javnosti, ko jo je znana judovska zbirateljica umetnin Serena Lederer v letu 1926 posodila za razstavo. Po nacistični aneksiji Avstrije leta 1938 se je slika pojavila na seznamu lastnine Ledererjeve. Ta je umrla leta 1943, številne slike v lasti njene družine so nacisti zasegli in jih uničili dve leti kasneje, in sicer ob umiku nemških vojakov, ki so požgali grad v Immendorfu v bližini Kölna. Situacijo je dodatno otežilo dejstvo, da je v lanskem poročilu o izvoru umetnine zapisano, da sta bili v zbirki družine Lederer dve sliki, naslovljeni Jablana.

Domnevni sin Gustava Klimta

Leta 1961 je bila Jablana II skupaj z drugimi v času nacizma zaplenjenimi deli podarjena galeriji Belvedere na Dunaju. Do tega je prišlo po smrti Gustava Ucickyja, nekdanjega člana nacistične stranke in režiserja propagandnih filmov, ki je bil po mnenju nekaterih eden izmed šestih nezakonitih otrok Gustava Klimta. Vendar nekateri strokovnjaki menijo, da je pravzaprav član družine Lederer sliko prodal Ucickyju, kar bi seveda pomenilo, da ta v resnici ni bila zaplenjena.

Po tem ko je leta 2001 nek novinar izrazil dvom o dejanskem lastništvu Jablane II, je avstrijski svetovalni odbor za restitucijo umetnin raziskal situacijo in odločil, da je bila slika prvotno v lasti Nore Stiasny. Tako je Avstrija platno vrnila preživeli članici njene družine Hermine Müller-Hoffmann, njen na Švedskem živeči nečak Viktor Hoffmann pa je sliko, katere vrednost so ocenili na 20 milijonov evrov, prodal. Trenutni lastnik je ostal anonimen, vse dokler niso njegovega imena razkrili na novinarskem predogledu Klimtove razstave. Sliko so nato že naslednji dan izključili iz postavitve.

Zmotna restitucija kot "javna skrivnost"

Sicer pa je bil izvor slike deležen dvomov, še preden so jo predali dedičem Stiasnyjeve. Skozi leta pa je bila ta zmotna restitucija znana kot "javna skrivnost". Komisija za raziskovanje izvora je leta 2015 ugotovila, da gre v primeru slike, ki je bila v lasti Stiasnyjeve, pravzaprav za Vrtnice pod drevjem. Prizadevanja družine Lederer, da bi dosegla vrnitev Jablane II, je lani zavrnil zavrnili finančni prokurist, ki pravno zastopa avstrijsko vlado.

Kot navaja The Art Newspaper, zdaj ni jasno, kdo je odgovoren za to zmotno vrnitev umetnine. Avstrijska vlada se je sicer lotila revizije pravnih posledic svoje odločitve, vendar še zmeraj ni popravila krivice, ki jo je povzročila. Dokumenti, ki jih navajajo avstrijski mediji, kažejo, da bi lahko pravzaprav bili za to odgovorni na Švedskem živeči dediči Viktorja Hoffmana, če bo njihovo nekdanje lastništvo postavljeno pod vprašaj. Zaradi dejstva, da pa je slika junija odpotovala iz Avstrije, so možnosti družine Lederer, da bi se ji vrnilo sliko, postale še bolj zapletene.

Medtem ko so avstrijski strokovnjaki za restitucijo umetnin bili presenečeni zaradi pripravljenosti Arnaultove fondacije, da posodi sliko muzeju Leopold, ni zares jasno, kako temeljito so se sploh Arnault in njegovi svetovalci posvetili izvoru dela, ki ga je vrnila avstrijska vlada. Nečakinja zbiratelja in filantropa Ericha Ledererja, Marianne Kirstein-Jacobs, v katere družinski lasti je bila slika, preden je prišla v roke Ucickyja, še upa, da se bo ta vrnila njeni družini.



"To počnem zgolj za mojega strica, Ericha Ledererja, ki je umrl leta 1985. Dejali so nam, da nimamo pravic, da je restitucija darilo Avstrije, vendar bomo poskusili," je povedala Marianne Kirstein-Jacobs. Fundacija Louis Vuitton pa se za zdaj še ni odzvala na nastalo situacijo.

