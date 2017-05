Bavarsko sodišče o keltskem kovancu, ki je bil domnevno ilegalno odnesen iz Slovenije

Slovenija vztraja, da gre za slovensko kulturno dobrino

30. maj 2017 ob 17:14

München - MMC RTV SLO/STA

Bavarsko upravno sodišče danes obravnava izvor redkega keltskega kovanca, ki ga je leta 2013 nek zasebnik prinesel v Nemčijo, potem ko ga je kupil na dražbi v Veliki Britaniji. Slovenija trdi, da je bil ilegalno izkopan na slovenskem najdišču, zaradi česar zahteva vrnitev najdbe.

Slovenija vztraja, da je zaradi najdišča na slovenskem državnem ozemlju kovanec nacionalna kulturna dobrina. Ni pojasnjeno, kje so kovanec našli, prav tako je sporno, po kakšni poti so ga prenesli v drugo državo. Vračilo kovanca je država najprej skušala doseči po diplomatski poti, vendar pa je lastnik, ki je kovanec v britanski dražbeni hiši kupil za 3.000 britanskih funtov (3.500 evrov) vztraja, pri zakoniti pridobitvi. Po drugi strani je Slovenija vztrajala pri vračilu, saj gre skladno z zakonodajo za nacionalno bogastvo.

Postopek se zdaj nadaljuje pred pristojnim sodiščem. Bavarsko sodišče bo zaslišalo več prič, odločitev pa danes verjetno še ne bo znana.

Kovanec brez dovoljenja odnesen iz Slovenije

Po navedbah slovenskega ministrstva za kulturo gre za dobro ohranjen keltski kovanec redkega tipa, ki se pretežno pojavlja na najdiščih v Sloveniji. Kot navajajo, je bil ilegalno izkopan in brez dovoljenja za iznos prenesen z ozemlja Slovenije. Kovanec so opazili v dražbenem katalogu, kjer je bilo zapisano da je bil izkopan leta 2011 v bližini reke Mure v Sloveniji.

Kot so še dejali na ministrstvu, skušajo države podobna vračila premične dediščine običajno urediti po diplomatski poti. Če pri tem niso uspešne, skladno z EU Direktivo o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine začnejo postopek vračila pred pristojnim sodiščem v državi, kjer se predmet nahaja. Izkušnje s sodišči in posameznimi primeri ter stroški so različne, sporočajo z ministrstva za kulturo.

V Narodnem muzeju Slovenije pravijo, da o današnjem procesu niso bili obveščeni, saj niso stranka v postopku. Sta pa kustosa iz Numizmatičnega kabineta narodnega muzeja Peter Kos in Alenka Miškec leta 2013 ob prodaji na dražbi v Veliki Britaniji sodelovala z ministrstvom za kulturo in zanj pripravila dokumentacijo o keltskem kovništvu na Slovenskem.

