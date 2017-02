Bolnišnica Franja: ponovno vse več obiskovalcev, tudi iz tujine

Partizanska bolnišnica in obisk turistov v številkah

18. februar 2017 ob 10:50

Cerkno - MMC RTV SLO/STA

"Povečuje se predvsem tisti del obiskovalcev, ki imajo voden ogled po tem spomeniku kulturne dediščine. Ljudje si torej želijo, da si Franjo ne samo ogledajo, ampak o njej tudi kaj slišijo," pravi direktorica Mestnega muzeja Idrija Ivana Leskovec.

Partizansko bolnico Franja tako kot celoten Mestni muzej Idrija je v letu 2016 obiskalo precej več obiskovalcev kot v letu poprej. Porast obiska je med 15 in 20 odstotki, skrivno partizansko bolnišnico na Cerkljanskem pa je obiskalo od 23.000 do 25.000 obiskovalcev, je še povedala direktorica Mestnega muzeja Idrija.

Partizanska bolnišnica Franja je kulturni spomenik državnega pomena in nosi znak evropske dediščine. Kljub izgubi dela izvirne materialne dediščine v povodnji leta 2007 je v celoti ohranila izvorno sporočilo in ostaja dragocen pomnik humanosti, plemenitosti in tovarištva ter simbol mednarodnega povezovanja in odpora.



"To je oblika širjenja te ideje in oblika promocije znaka evropske dediščine," je poudarila direktorica. "Zelo smo bili veseli preverjanja Evropske komisije. Bolnica Franja je nosilka znaka evropske dediščine, novi sistem pa predvideva ocenjevanje nosilcev na podlagi programa, ki so ga v projektu kandidiranja za znak prijavili. Tako moramo dokazovati uresničevanje svojih ciljev, ocenjeni pa smo bili zelo dobro," je še dodala Leskovčeva.

Na Cerkljanskem tudi vse več turistov iz tujine

Povečuje se tudi delež tujih obiskovalcev, ti namreč vedno bolj odkrivajo območje Idrije in Cerkljanskega ter tamkajšnje številne naravne lepote in bogato kulturno dediščino. K temu je zagotovo pripomogel vpis na Unescov seznam kulturne dediščine, ki je predvsem v tujini povečal prepoznavnost Idrije, meni idrijski župan Bojan Sever.

Aktualno ocenjevalno obdobje traja do leta 2020, v Idriji pa so morali predložiti tudi nov program dela med letoma 2016 in 2020. Uresničevanje zastavljenih ciljev jim po besedah Ivane Leskovec vzame kar veliko časa in denarja. Vsega dela pa ne zmorejo sami in si zato pomagajo z zunanjimi izvajalci, predvsem za realizacijo različnih kulturnih, pedagoških in andragoških programov, ki so tisti, ki "si jih Evropska unija najbolj želi".

Oskrba ranjencev različnih narodnosti

Partizanska bolnišnica Franja je bila vzpostavljena za zdravljenje ranjencev in hujših bolnikov na območju 9. korpusa slovenske partizanske vojske, se pravi za potrebe ranjencev na območju Severne Primorske in Gorenjske. Prvo barako v soteski Pasice v Dolenjih Novakih so postavili decembra 1943. Bolnišnica je bila organizirana v več manjših oddelkov v ožji in širši okolici. Med delovanjem se je v njej zdravilo okoli 1.000 borcev; v glavni postojanki 522, predvsem hujših ranjencev različnih narodnosti.

Bolnišnica Franja nosi ime po zdravnici Franji Bojc Bidovec in je delovala do leta 1945, njen ustanovitelj in prvi graditelj pa je bil Viktor Volčjak.

P. G.