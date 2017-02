Britanci usposabljajo iraške arheologe, da bodo reševali poškodovano dediščino

V petih letih želijo usposobiti 50 arheologov

22. februar 2017 ob 19:20

London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Britanskem muzeju v Londonu leto dni izvajajo program za usposabljanje iraških arheologov, da bodo doma znali ravnati z v vojnih žariščih močno poškodovano dediščino. Projekt se je porodil iz želje, da bi ljudi pripravili na dan, ko arheološke lokacije ne bodo več pod nadzorom samooklicane Islamske države.

V eni vodilnih svetovnih institucij za proučevanje starodavne dediščine Iraka učijo iraške strokovnjake uporabe najsodobnejših tehnologij, da bodo znali ohraniti svojo kulturno dediščino in dokumentirati zgodovino. V Britanskem muzeju želijo v petih letih v sklopu programa usposobiti 50 arheologov.

Po besedah vodilnega arheologa pri projektu Sebastiena Reya bo po osvoboditvi Mosula potrebna obsežna rekonstrukcija tamkajšnjega muzeja. "Eden izmed udeležencev programa bo prvi arheolog, ki bo vstopil v muzej in ocenil škodo," je še dejal arheolog.



Po besedah Jonathana Tubba, vodja muzejskega programa za reševanje iraške dediščine, so projekt začeli kot poskus, da bi naredili nekaj pozitivnega, ko ničesar ni bilo mogoče storiti na ogroženih lokacijah. "Ljudi lahko pripravimo na dan, ko bodo arheološka najdišča osvobojena, in jim zagotovimo potrebno znanje ter orodje za soočanje s strašnim uničenjem."

V sklopu programa naleteli tudi na nekaj novih odkritij

Program je sestavljen iz dveh delov, teoretičnega in praktičnega. Najprej opravijo udeleženci trimesečno izobraževanje, ki poteka v muzeju, zatem pa sledi prav toliko mesecev trajajoče praktično delo na arheoloških območjih v Iraku. V sklopu programa, ki so ga začeli januarja lani, se iraški arheologi med drugim učijo digitalnega mapiranja ter uporabe orodij za dokumentiranje stavb in spomenikov, pridobljeno znanje pa praktično uporabljajo na varnih lokacijah v Iraku, kar je v zadnjem času pripeljalo tudi do novih odkritij. Na jugu Iraka so na območju starodavnega sumerskega mesta Grisu oziroma današnjega mesta Tello tako našli ostanke templja iz 3. tisočletja pred našim štetjem.

V Britanskem muzeju se v sklopu programa trenutno nahaja arheolog iz mosulskega muzeja Zaid Sadallah, ki je leta 2014, ko so Mosul zavzeli predstavniki t. i. Islamske države, z družino pobegnil v Erbil. Spominja se, kako je februarja 2015 na spletu z grozo spremljal videposnetke, na katerih so skrajneži s kladivi uničevali spomenike muzeja, ki datirajo vse do 7. stoletja pred našim štetjem. "Uničevalo se je po vsem mestu. Ubili so še več ljudi in uničili še več spomenikov. Zdaj želimo mesto znova postaviti, želimo obnoviti Mosul," je dejal.

Poleg digitalnih tehnik , uporabe opreme za mapiranje in meritve, učijo arheologe tudi, kako med izkopavanjem opaziti mine. Kot pravi Tubb, so doslej začeli ocenjevati škodo le pri starodavnem asirskem mestu Nimrud, 3000 let starem prizorišču na bregovih reke Tigris, ki jo ga pripadniki Islamske države oplenili in uničili na začetku leta 2015. Območje so vladne sile nazaj zavzele novembra lani, nedolgo po začetku operacije za zasedbo Mosula. Lokalni arheologi so na območju Nimruda našli raztreščene kamne, ob poti, ki vodi do arheološkega najdišča pa nameščene bombe. "Ves čas smo z njimi v stiku ... Proces preverjanja situacije poteka, prav tako odkrivanje vseh grozot," še pravi Tubb.

Po njegovih besedah bi morali pri vsakem zavzetem območju najprej fotografirati trenutno situacijo in vse spomenike, ki so se ohranili. "Treba je preveriti vsak najden fragment. Preden se ga odstrani iz prizorišča, ga je treba dokumentirati in oštevilčiti." Ni mogoče preveč poudariti nujnosti, da se obnovijo arheološka območja zibelke mezopotamske civilizacije. "Iračani se tako močno identificirajo s svojo starodavno preteklostjo, da bi njeno uničenje in izkoreninjenje pomenilo izbris njihove identitete," poudarja.

Projekt finančno podpira britanska vlada, ki je petletnemu programu namenila 2,9 milijona funtov.

