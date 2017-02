Iraška vojska začela operacijo za zavzetje zahodnega dela Mosula

Nova faza bo morda še težja

19. februar 2017 ob 08:35

Mosul, Bagdad - MMC RTV SLO/STA

Iraška vojska je začela operacijo za zavzetje zahodnega dela Mosula iz rok t. i. Islamske države (IS), je sporočil iraški premier Hajder Al Abadi. Džihadiste so pozvali k vdaji.

"Naša glavna naloga v tej novi fazi operacije za osvoboditev Mosula je osvoboditi ljudi pred ozemljem," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz premierjevega urada.

Iraška letala so pred tem na zahodni del drugega največjega iraškega mesta odvrgla letaka s pozivi skrajnežem k predaji.

Mosul, ki je imel pred IS-jevim prihodom leta 2014 več kot dva milijona prebivalcev, predstavlja še zadnjo večjo urbano utrdbo džihadistične skupine v Iraku, iraške sile z zavezniki pa so operacijo za zavzetje mesta začele 17. oktobra lani. Obrambno ministrstvo je prejšnji mesec sporočilo, da je bil IS že skoraj povsem pregnan z vzhoda mesta, ki ga deli reka Tigris, a so kasneje izjavo preklicali. Spopadi ponekod v tem delu mesta namreč še trajajo, poroča Al Džazira.

Zahod še trši oreh?

Vzhod mesta so vladne sile zavzele po več tednih silovitih spopadov, zahodni del mesta pa bi bil zaradi svojih ozkih in zavitih ulic lahko še večji izziv. Iraška policija in sile notranjega ministrstva naj bi novo fazo kampanje za osvoboditev mesta začele s poskusom zavzetja mosulskega letališča na južnem obrobju mesta.

Združeni narodi so že izrazili zaskrbljenost zaradi tamkajšnjih civilistov, ki bi jih po neuradnih podatkih lahko bilo tudi do 750.000. Po poročanju BBC-ja je ZN januarja sporočil, da je bila skoraj polovica smrtnih žrtev v Mosulu civilistov. Od začetka oktobra jih je bilo v pokrajini Nineve ubitih najmanj 1.096, 694 pa ranjenih.

