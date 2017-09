Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Med najbolj znanimi Bevkovimi deli sta Lukec in njegov škorec ter Peter Klepec. Foto: Filozofska fakulteta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cerkno v znamenju spomina na Franceta Bevka

V nedeljo pohod po treh poteh

11. september 2017 ob 10:38

V Cerknem se začenjajo letošnji Bevkovi dnevi, ki so posvečeni cerkljanskemu pisatelju Francetu Bevku in 70. obletnici priključitve Primorske k matični domovini.

Na več prizoriščih, med njimi v Bevkovi knjižnici Cerkno, Cerkljanskem muzeju, Mestnem muzeju Idrija in Osnovni šoli Cerkno, bodo različne prireditve, od ure pravljic, predstavitev knjig, razstav do ogledov filmov in koncertov.

Vrhunec letošnjih dni bo v nedeljo na Bevkovi domačiji v Zakojci, kjer bo kulturni program, med drugim se bodo popoldne predstavili domači pesniški ustvarjalci. V nedeljo bo tudi pohod po teh različnih poteh, ki je uvrščen v Festival pohodništva in program letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine. Prireditve se bodo končale 22. septembra.

France Bevk se je rodil 17. septembra 1890, umrl pa na svoj 80. rojstni dan leta 1970. Ob tej obletnici vsak tretji konec tedna v septembru v Cerknem in okolici organizirajo niz prireditev, njihovi začetki segajo v leto 2006, v zadnjih letih pa se prireditve širijo tudi zunaj lokalnega okvira, so sporočili organizatorji.

Skupaj s prevodi njegova literarna zapuščina obsega več kot 150 del, številna med njimi so mladinska. Njegova najbolj znana mladinska dela so povesti, med njimi Pastirci, Grivarjevi otorci, Peter Klepec, Jagoda, Lukec in njegov škorec ter Lukec išče očeta.

