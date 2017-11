Članice Unesca za direktorico potrdile francozinjo Audrey Azoulay

Nasledila bo Irino Bokovo iz Bolgarije

10. november 2017 ob 16:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Članice Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) so za generalno direktorico potrdile bivšo francosko ministrico za kulturo Audrey Azoulay. Nasledila bo odhajajočo Irino Bokovo iz Bolgarije.

Spomnimo, da je Audrey Azoulay, ki je postala druga ženska na tej funkciji, je za generalno direktorico Unesca 13. oktobra izvolil izvršilni odbor te organizacije. V šestem krogu glasovanja je dobila dva glasova več od bivšega katarskega ministra za kulturo Hamada bin Abdulaziza Al Kavarija. Predlog izvršilnega odbora so nato morale potrditi še Unescove države članice, ki so Azoulayjevo podprle z 131 glasovi, proti pa jih je bilo 19, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Na položaju bo nasledila Bolgarko Irino Bokovo, ki je svoj mandat začela 15. novembra 2009 in letos končuje drugi mandat. Bila je prva ženska, imenovana na to mesto, hkrati pa prva generalna direktorica iz jugovzhodne Evrope. V svojem mandatu se je med drugim zavzemala za enakopravnost med spoloma, spodbujanje izobraževanja, zaščito intelektualnih dobrin in boj proti terorizmu.

Senca spora zaradi Palestine

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, bo 45-letna Audrey Azoulay organizacijo prevzela v turbulentnem času. Prejšnji mesec, le dan prej, preden je njeno kandidaturo potrdil izvršilni odbor, sta namreč ZDA in Izrael napovedala umik iz Unesca s koncem leta 2018. Sicer pa je bila nad delom organizacije že več let senca političnega spora zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu.

Unesco je edina globalna medvladna organizacija na področjih izobraževanja, kulture, znanosti, komunikacij in informacij. Najbolj znana je po seznamih svetovne dediščine.

G. K.