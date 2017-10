Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V šestem krogu glasovanja je Audrey Azoulay dobila dva glasova več od katarskega kandidata Hamada bin Abdulaziza Al Kavarija. Foto: EPA Če bodo Audrey Azoulay, nekdanjo francosko ministrico za kulturo, na mesto nove generalne direktorice Unesca potrdili tudi na generalni konferenci vseh Unescovih držav članic, bo ta organizacijo vodila štiri leta z možnostjo enkratnega štiriletnega podaljšanja. Foto: EPA Glasovanje o nasledniku generalne direktorice Unesca je v četrtek zaseničla napoved iztopa ZDA in Izraela iz organizacije. Foto: AP Sorodne novice ZDA izstopajo iz Unesca, sledi jim Izrael Komu bo Irina Bokova predala krmilo Unesca? Dodaj v

Za generalno direktorico Unesca izvolili francosko kandidatko Audrey Azoulay

Potrebna še potrditev na generalni konferenci vseh Unescovih držav članic

13. oktober 2017 ob 19:45

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Izvršni svet organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je za novo generalno direktorico organizacije izvolilo francosko kandidatko, nekdanjo ministrico za kulturo, Audrey Azoulay.

49-letna kandidatka je za dva glasova (30 proti 28) premagala katarskega kandidata Hamada bina Abdulaziza Al-Kavarija. Izvolili so jo po šestih krogih glasovanja, potem ko Al-Kavari, prav tako nekdanji minister za kulturo, na koncu ni dobil podpore dveh članic iz arabske četverice, ki pod vodstvom Savdske Arabije izvaja blokado zalivske kraljevine.

Svoje kandidate za novega generalnega direktorja oziroma direktorico Unesca je sprva predlagalo devet držav, a sta dva konkurenta umaknila kandidaturo. Poleg izvoljene Audrey Azoulay in Al-Kavarija so se za naziv generalnega direktorja Unesca potegovali še Polad Bülbüloglu (Azerbajdžan), Pham Sanh Chau (Vietnam), Moušira Hatab (Egipt) in Qian Tang (Kitajska). Libanonska kandidatka za generalno direktorico Vera el-Khoury Lacoeuilhe je v svoji prijavi zapisala, da bo pomemben izziv za izbranca zmanjšati pretirano politizacijo dela organizacije, ki je včasih ovirala doseganje zastavljenih rezultatov.

Dan pred izvolitvijo nove generalne direktorice sta odločitev o izstopu iz organizacije sporočila najprej ZDA in nato še Izrael, v ozadju njune odločitve pa je spor zaradi sprejema Palestine v članstvo organizacije leta 2011. Delo Unesca so v preteklosti večkrat zasenčili konflikti na Bližnjem vzhodu. Potem ko je organizacija v svoje članstvo sprejela Palestino, so namreč ZDA, do tedaj Unescov najpomembnejši finančni podpornik, prenehale s financiranjem organizacije.



Francija: Audrey Azoulay zmore preseči politične delitve

Francija izvolitev svoje kandidatke pospremila z besedami, da zmore Audrey Azoulay preseči politične delitve za uresničevanje misije Unesca. Mandat nove generalne direktorice bo trajal štiri leta z možnostjo enkratnega štiriletnega podaljšanja. Glasovanje se je začelo v ponedeljek, za izvolitev pa potrebna večina glasov 58 članov izvršnega sveta. Izvoljeno Audrey Azoulay morajo 10. novembra potrditi še na generalni konferenci vseh Unescovih držav članic.

Nekdanja francoska ministrica za kulturo Audrey Azoulay bo na mestu zamenjala Bolgarko Irino Bokovo, ki je svoj mandat začela 15. novembra 2009 in letos končuje svoj drugi mandat na položaju. Bila je prva ženska, imenovana na to mesto, hkrati pa prva generalna direktorica iz jugovzhodne Evrope. V svojem mandatu se je med drugim zavzemala za enakopravnost med spoloma, spodbujanje izobraževanja, zaščito intelektualnih dobrin in boj proti terorizmu.

