Pri pregonu aktivistk v letu 2012 so se po mnenju ESČP-ja kršile človekove pravice tako pri sojenju kot pred njim, pa tudi pravico do svobode govora. Foto: EPA Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) je odločilo, da mora Rusija skupini Pussy Riot izplačati 37 tisoč evrov odškodnine in pravnega nadomestila. Rusko ministrstvo za pravosodje je nato v izjavi, ki je marsikoga presenetila, zapisalo, da bo država plačala navedeni znesek. Foto: Reuters Rusija ima zdaj na razpolago tri mesece časa, da plača po 16 tisoč evrov Nadeždi Tolokonikovi in Marii Aljohini ter pet tisoč evrov Jekaterini Samučevič, ob tem pa še vsem skupaj še 11.750 evrov za pravne stroške. Foto: EPA

ESČP odredil visoko odškodnino, ki jo mora Rusija izplačati skupini Pussy Riot

37 tisoč evrov zaradi kršitev človekovih pravic

9. december 2018 ob 16:24

Strasbourg - MMC RTV SLO

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je odredilo, da mora Rusija tamkajšnji aktivistični skupini Pussy Riot plačati visoko odškodnino zaradi načina obravnave članic skupine v priporu pred sojenjem in tudi obravnave na sodišču.

Tako bo po odločitvi, ki jo je v tem tednu sprejelo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), morala Rusija skupini izplačati 37 tisoč evrov odškodnine in pravnega nadomestila. Rusko ministrstvo za pravosodje je nato v izjavi, ki je marsikoga presenetila, zapisalo, da bo država plačala navedeni znesek. "Ni postopkovnih načinov za pritožbo na odločitev ESČP-ja," so iz ministrske službe za stike z javnostmi sporočili za rusko tiskovno agencijo Interfax, ki je v zasebni lasti. "Ruske oblasti skrbno izvršujejo vse odločbe ESČP-ja, ne glede na to, kdo je tožnik."

So pa ruski oblastniki v preteklem letu večkrat zagrozili, da se bodo umaknili iz Sveta Evrope in ESČP-ja zaradi sodb proti Rusiji. Odvetnica Irina Krunova, ki je na sodišču v Strasbourgu zastopala članice skupine Nadeždo Tolokonikovo, Mario Aljohino in Jekaterino Samučevič, je za agencijo Interfax povedala, da se bodo pritožili tudi na rusko vrhovno sodišče za razveljavitev obsodbe iz leta 2012. Takrat so Tolokonikovo in Aljohino za skoraj dve leti poslali v zapor zaradi "pankovske molitve", v kateri so v cerkvi Kristusa Odrešenika v Moskvi "prosile" Devico Marijo, naj odpravi Vladimirja Putina.

Rusija se je sicer poskušala pritožiti na odločitev ESČP-ja s 17. julija, da so se pri pregonu aktivistk kršile človekove pravice tako pri sojenju kot pred njim, pa tudi pravico do svobode govora, vendar je sodišče zavrnilo posredovanje te pritožbe svojemu velikemu senatu.

Rusija ima zdaj na razpolago tri mesece časa, da plača po 16 tisoč evrov Tolokonikovi in Aljohini ter pet tisoč evrov Samučevičevi, ob tem pa vsem skupaj še 11.750 evrov za pravne stroške.

Spodkopavanje verske svobode?

Iguman, pravoslavni samostanski predstojnik, Filip Riabik, ki zastopa Rusko pravoslavno cerkev pri Svetu Evrope, je dejal, da odločitev ESČP-ja spodkopava versko svobodo. "Evropsko sodišče namesto iskanja ravnovesja brani svobodo manjšinskih skupin na račun svobode milijonov drugih ljudi," je še za Interfax dejal Riabik.

Tolokonikova pa je v objavi na enem izmed družbenih omrežij zapisala, da so njihovi odvetniki "pravni čarodeji", še posebej pa je izpostavila Krunovo, ki jo je v obdobju največjega brezupa obiskovala v zaporniškem taborišču.

