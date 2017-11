Guernica in bogata spletna baza dokumentov, povezanih s to "zadnjo špansko begunko"

Ob 80. obletnici nastanka slavne mojstrovine

14. november 2017

Madrid

"Slike ne smemo premikati. Bila je dolgo na poti. Zaradi velikosti se je poškodovala površina," o 27 kvadratnih metrov veliki sliki pojasnjuje Rosario Peiró, kustosinja muzeja Reina Sofia.

Vendar je zdaj ta madridski muzej, v zavetju katerega je na ogled Guernica Pabla Picassa (1881-1973), na katero se nanašajo besede iz uvoda, poskrbel, da slika in številni nanjo vezani dokumenti pridejo tako rekoč k vam. Muzej Reina Sofia je namreč zagnal nov spletni portal, na katerem je mogoče dostopati do okoli 2.000 dokumentov, povezanih s tem nesporno enim najzgovornejših protestov proti brutalnosti vojne.

Portal, ki so ga v ponedeljek predstavili v španski prestolnici, so poimenovali Repensando Guernica (slov. Na novo misliti Guernico) in je dostopen v španskem in angleškem jeziku. Na interaktivnem portalu je med drugim mogoče dostopati do besedil, rokopisov in pisem, dokumentov, katalogov in plakatov, zvočnih in filmskih posnetkov, pa tudi do informacij o tem najbrž najslavnejšem delu morda najslavnejšega umetnika 20. stoletja.

Baza dokumentov, nabranih iz več kot stotih zbirk

Zaradi visoke ločljivosti objavljenih slik se lahko obiskovalec tako rekoč poda na raziskovalno pot, tudi s pomočjo povečevanja slik in s tem možnostjo potapljanja v še tako majhne podrobnosti. Kot so zapisali v muzeju Reina Sofia, je objavljen material prišel iz približno 120 zasebnih in javnih zbirk, pa tudi arhivov, knjižnic, umetniških in drugih ustanov po vsem svetu, vključno z Museé Picasso in Centrom Pompidou v Parizu ter narodnim zgodovinskim arhivom v Madridu. Guernici posvečen portal je del programa, ki so ga pripravili ob 80. obletnici nastanka te slike, vodja katerega je kustosinja Rosario Peiró.

Naročilo španske vlade, zapisano v zgodovino

Omeniti velja, da je bil Picasso na začetku 30. let preteklega stoletja v precejšnji osebni in ustvarjalni krizi, ti dve pa je spremljala še kriza njegove družbeno-politične orientacije. 26. aprila 1937 so Nemci zbombardirali Guernico, katalonski kraj z vsega 5.000 prebivalci, saj je Adolf Hitler svoje zračne sile poslal na pomoč nacionalistični vojski Francisca Franca. V tem zračnem napadu je po nekaterih ocenah umrlo 1.600 ljudi, več sto je bilo ranjenih. Slika je nastala in bila prvič na ogled še v istem letu, in sicer na mednarodni razstavi moderne umetnosti in tehnologije v Parizu, pravzaprav jo je naročila španska vlada kot osrednjo umetnino za španski paviljon na tem pariškem dogodku.

Umetnina na evropski in ameriški turneji

Sliko so nato poslali na turnejo po Evropi in ZDA, na kateri so s pobiranjem vstopnin za ogled slike - za katero je vlada Picassu poleg izplačila honorarja pokrila stroške barv, platna in ateljeja - zbirali sredstva za pomoč španskim beguncem. Tako je Picassova mojstrovina prepotovala dobršen del sveta. Skoraj 100-krat so jo zvili in nato znova razvili, dokler ni začela pokati barva. Tedaj je bilo odločeno, da slika ne more več potovati. Od leta 1958 se je zato za dalj časa ustalila na steni newyorškega muzeja moderne umetnosti MoMA.

Guernica se zaradi Picassovega neomajnega vztrajanja, da njegova slika ne sme priti na španska tla, vse dokler ne odide general Franco in dokler ne pride do obnovitve republike, ni vrnila v Španijo. Franco je umrl leta 1975, torej dve leti za Picassom, in takrat se je Guernica po mnogo letih kot sicer zadnja - a svetovno slavna - španska begunka lahko vrnila v domovino.

Je njena prava domovina baskovska Gernika?

Omenimo še, da so letošnjo pomlad v baskovskem avtonomnem parlamentu razpravljali o predlogu separatistične stranke EH Bildu. Njeni člani so se zavzemali, da bi umetnino preselili v Gerniko, kakor se kraj imenuje v baskovščini. "V času, ko je ključnega pomena gradnja zgodovinskega spomina, ki dokumentira trpljenje vseh, bo moč slike in njene obsodbe pomnožena, če bo ob 80. obletnici v vasi Gernika," so zapisali v svoji pobudi.

