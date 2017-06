Junij v Ljubljani bo razvajal vse do Praznika glasbe oziroma prvega poletnega dne

9. izvedba festivala z več dogodki na prostem

9. junij 2017 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Od klasične glasbe do cirkuških dogodkov in od baleta do sodobnega plesa - festival Junij v Ljubljani letos prinaša skupno več kot 30 dogodkov. Festivalsko dogajanje se bo sklenilo na prvi poletni dan, ko se bo festival ponovno pridružil mednarodni iniciativi Praznik glasbe.

V prestolnici se je že začela deveta izvedba festivala Junij v Ljubljani, ki prinaša mnoge plesne, gledališke in glasbene dogodke, ki bodo potekali na več mestnih lokacijah. Dopoldanski in popoldanski program bo tudi letos namenjen otrokom in družinam, večeri pa bolj umetniško obarvanim dogodkom. Vse dogodke si bodo obiskovalci lahko ogledali brezplačno.

Pet tematskih dni in zaključek s praznikom glasbe

Pet festivalskih dni bo tematsko obarvanih, in sicer dan za mladino (9. junij), sodobni ples (10. junij), balet (13. junij), cirkuško-gledališka umetnost (19. junij) in praznik glasbe (21. junij), ki v zadnjih letih na ulice prestolnice privabi mnoge glasbenike raznolikih žanrov in generacij.

Natančen razpored dogodkov 9. festivala Junij v Ljubljani si lahko ogledate tukaj.



V okviru Junija v Ljubljani bo odigran tudi otvoritveni koncert 29. Mednarodnega festivala Imago Sloveniae in Poletja v Ljubljani. Med glasbenimi dogodki bodo med drugim še nastop elektronskega glasbenika Rolyja Porterja, koncert klasične glasbe s solistko Nuško Drašček, ljubitelji klasične glasbe pa se bodo lahko na koncert odpravili tudi v Slovensko filharmonijo.

Razgibana druščina lutkovnih likov

Na lutkovnih predstavah bodo med drugim zabavale Sapramiška, In še Rdeča kapica …, Krtek Zlatko ali Kakec, ki je padel z neba ter Muca Copatarica, ki letos praznuje okroglih 60 let. Njena ilustratorka Ančka Gošnik Godec bo podpisovala knjige, otroci pa se bodo lahko udeležili tudi različnih ustvarjalnih delavnic in rajanja z Muco, ki otrokom privzgaja redoljubnost. Lutkovno gledališče Ljubljana za mlade prinaša tudi glasbeno predstavo Neli ni več.

Od 9. do 15. junija bo v okviru Junija v Ljubljani potekal teden za ples. Za plesne predstave bodo med drugim poskrbeli Fičo Balet in Goran Bogdanosvki, ruska otroška folklorna skupina Vladimir, baletni ansambel SNG-ja Ljubljana in drugi.

P. G.