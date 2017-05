Kaj bodo arheologi našli pod novomeškim glavnim trgom?

Plasti naselitve od prazgodovine naprej

22. maj 2017 ob 21:22

Novo mesto - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Obeta se prenova novomeškega mestnega jedra, ki ni bilo obnovljeno že več kot 60 let. Prvi so bili v začetku marca na delu arheologi, ki so izkopali 40 testnih sond in na podlagi najdb ugotovili, da so potrebna arheološka izkopavanja.

Ko bodo arheologi opravili svoje delo, bodo na vrsti gradbinci, saj so se na občini odločili za temeljito prenovo starega mestnega jedra. Novomeški Glavni trg bo tako dobil novo podobo. V novomeškem gradu Grm, kjer domujejo dolenjski varuhi kulturne dediščine na vhodu stojita ogromna obcestna kamna, s katerimi so v rimskih časih označevali razdaljo med mesti.

"Tukaj za nami so najdbe iz avtocestnih izkopavanj, kjer sta bila ta miljnika odkrita. Mesto na okljuku Krke ni mesto, ki je bilo na rimski komunikaciji, rimska komunikacije je šla mimo," je na novinarski konferenci o izsledkih marčevskih arheoloških izkopavanj pojasnil arheolog Uroš Bavec.

Arheolgija pa je polna presenečenj. Ko so morali pred temeljito prenovo starega jedra, ki ga načrtuje občina, izkopati testne sonde so naleteli na arheološke ostanke. Pod Glavnim trgom so tako našli ostanke rimske naselbine, kose lončevine in različne novce. "Glede na te intenzivne najdbe, lahko pričakujemo neko naselitev tudi na tem polotoku, a brez izkopavanj, krampa in lopate do teh zaključkov ne bomo prišli," je pojasnil Bavec.

Naselitev že v prazgodovini

Na Glavnem trgu so odkrili tudi sledove mlajšeželeznodobne oziroma keltske poselitve in še kasnejše ostanke. Arheolog Aleš Tiran iz podjetja Arhat je navedel, da lahko na podlagi odkritih ostankov in struktur v celotnem pasu predvidenega posega sklepajo, da je bilo območje do zdaj slabo raziskanega mestnega jedra poseljeno že v prazgodovini. Odkrili so tudi ostanke poznosrednjeveškega in kasnejšega tlakovanega cestišča, medtem ko so na Pugljevi ulici odkrili ostanke tlakovanja in druge arhitekturne sledove, je še povedal Tiran.

Zato bodo od konca avgusta arheologi spet na delu, raziskave pa bodo predvidoma trajale nekaj mesecev. "Mi nimamo v Novem mestu s tovrstnimi prenovami prav nobenih izkušenj. Zadnja prenova je bila tam v letih 50, 53. Posegamo v živ organizem, kjer je treba predvideti en kup situacij, predvsem pa zagotoviti, da bodo te prenove, pa ne le arheologija, ampak tudi gradbena čim manj moteča za prebivalce," je pojasnil Tomaž Golob z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo mesto.

Arheološka izkopavanja bodo izvedli na zgornjem delu Glavnega trga, v delu Rozmanove in Pugljeve ulice. Med arheološkimi izkopavanji navedenega območja pa bodo omogočili nemoten dostop do vseh tamkajšnjih stavb in lokalov.

G. K., Petra Držaj, TV Slovenija