Katarci zaradi golote na pročelju naplahtali Nemce - ali gre za slavljenje podobnosti in razlik?

Z zastavami zakrili relief na strešnem čelu

21. junij 2017 ob 19:27

Berlin - MMC RTV SLO

Arabski emirat Katar je pred leti kupil neoklasicistično vilo v Berlinu, ki naj bi tej ustavni monarhiji služila kot veleposlaništvo, vendar se je njeno strešno čelo, ki vsebuje motive golote, izkazalo za težavno.

Govor je o Villi Calé v izbrani soseski v jugozahodnem berlinskem okrožju Steglitz-Zehlendorf, ki jo je dal leta 1904 zgraditi založnik Franz Calé, po katerem vila torej tudi nosi ime. Tri leta kasneje je bila ta neoklasicistična zgradba dokončana, na njenem strešnem čelu oziroma zatrepu pa so izdelali bogat relief s tremi figurami. Osrednja je sedeča ženska z razgaljenim zgornjim delom telesa, levo od nje je upodobljen gol otrok z globusom, desno pa napol ležeči mladenič, ki ima prav tako razgaljen zgornji del telesa.

Dolgoletno propadanje zgodovinske vile

Katar je že leta 1997 kupil vilo za namene svojega veleposlaništva na nemških tleh, vendar se mnoga leta ni zgodilo nič in vila je začela propadati. Med tem si je ta obmorski emirat na drugem zemljišču v okrožju Charlottenburg-Wilmersdorf za potrebe svojega veleposlaništva omislil prejkone izstopajočo novogradnjo v orientalskem slogu, ki so jo poimenovali Diwan.

V okviru priprav na letošnje katarsko-nemško kulturno leto so se pred dvema letoma končno začela obnovitvena dela na neoklasicistični vili, ki Diwanu po novem služi kot hiša za goste in arabski kulturni center. Vendar je že na začetku obnovitvenih del ta puščavska država dala vedeti, da bo "iz moralnih razlogov" zakrila zatrep.

Zavod za spomeniško varstvo zadovoljen ...

Po končanih obnovitvenih delih v letošnjem mesecu maju je vila, ki je pod spomeniškim varstvom, ponovno zasijala v svojem nekdanjem blišču - tudi zvezni zavod za spomeniško varstvo je podal pozitivno mnenje. In tudi napol gola dama je bila tam in takšna kot prej.

... naslednji mesec pa neprijetno presenečen

Vendar se zadnjih nekaj dni po novem čez reliefni zatrep pne trikotnik, sestavljen iz nemške in katarske zastave. Katarsko veleposlaništvo je v svoji uradni izjavi podalo razlago, da so zastavi izobesili ob odprtju katarsko-nemškega kulturnega leta, da bi na ta način zaznamovali "kulturno izmenjavo ter slavljenje podobnosti in razlik". Zastavi naj bi ostali, kjer sta, vse do konca kulturnega leta, v sklopu katerega so načrtovane različne razstave, festivali in okrogle mize z intelektualci iz Katarja in Nemčije.

Vendar ta katarska lahkotna premostitev razhajanj v kulturi ni nič kaj razveselila zavoda za spomeniško varstvo, ki je bil torej v preteklem mesecu še zadovoljen z obnovitvijo. Odobritev gradbene inšpekcije izhaja namreč iz videza stavbe v celoti, posamične spremembe morajo biti predmet odobritve.

Trikotna plahta ostaja, kjer je

Položaj ni preprost, saj je govor o diplomatski rezidenci, kar pomeni, da "gre za eksteritorialno območje", je po poročanju Deutsche Welle dejala predstavnica zavoda za spomeniško varstvo. Z drugimi besedami to pomeni, da je skoraj nemogoče odstraniti trikotnik iz zastav, veleposlaništva so namreč pod posebnim varstvom v skladu z mednarodnim pravom. Tudi v besedilu, objavljenem na spletni strani katarskega veleposlaništva v Nemčiji, piše, da bosta zastavi ostali na svojem mestu do konca kulturnega leta.

Sicer pa je katarsko-nemško kulturno leto organizirano na pobudo katarskih muzejev, ki želijo na ta način kulturo svoje države približati širšemu občinstvu.

Das Emirat #Qatar hat in seiner Diplomatenresidenz eine barbusige Figur verhüllt https://t.co/Ikb57Kz6mm — FAZ.NET (@faznet) June 15, 2017

P. G.