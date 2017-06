Katar: Mešani signali ZDA, Rusija ponuja mediacijo

Katarci zaposlili nekdanjega državnega tožilca ZDA

10. junij 2017 ob 22:03

Doha, Washington, Riad, Moskva - MMC RTV SLO/Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je ob navdušenju zalivskih držav Katar pozval, naj neha financirati terorizem, medtem ko je zunanji minister Rex Tillerson pozval k sproščanju blokade.

Katarska kriza je velik diplomatski izziv za ZDA, ki ima zaveznice na obeh sprtih straneh in je do zdaj pošiljala mešane signale glede odločitve za izolacijo ali pogajanja s Katarjem.

Predsednik Trump je v petek Katar obtožil izdatnega financiranja terorizma, le malo po tem, ko je zunanji minister Rex Tillerson zalivske države pozval k pogajanjem in sproščanju napetosti.

Savdska Arabija in Bahrajn sta že podala izjavi, s katerima sta pozdravili Trumpovo pobudo Katarju, naj neha podpirati terorizem. Savdska Arabija je sporočila, da je zavezana k odločnemu ukrepanju, ki bi prekinilo vse vire financiranja teroristov, Bahrajn pa je pozdravil ameriško prizadevanje za mednarodno solidarnost. ZAE so prav tako pozdravile Trumpov poziv.

Tillerson poziva k sproščanju blokade

Na isti dan sta Pentagon in ameriški zunanji minister opozorila na vojaške, trgovinske in humanitarne učinke diplomatske blokade.

Na obrambnem ministrstvu so poudarili, da blokada ZDA onemogoča načrtovanje dolgoročnih operacij v regiji, saj je v Katarju največja zračna baza ZDA Al Udeid, ki je pomembno oporišče za boj proti IS-u.

Tillerson je medtem zalivske države pozval k sproščanju blokade Katarja. Poudaril je, da učinke prometne in trgovinske blokade čutijo predvsem običajni ljudje ter da škodi tudi vojski ZDA. Katarska kriza je velik diplomatski izziv za ZDA, ki ima zaveznice na obeh sprtih straneh in je do zdaj pošiljala mešane signale glede odločitve za izolacijo ali pogajanja s Katarjem.

Lavrov ponuja mediacijo

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je izrazil zaskrbljenost nad blokado zalivskih držav in sprte strani pozval k pogovorom. "Načeloma se ne vmešavamo v notranje zadeve drugih držav ali njihovih dvostranskih dogovorov. Vendar nismo zadovoljni, ko se odnosi med našimi zavezniki krhajo," je Lavrov povedal ob obisku katarskega zunanjega ministra Mohameda bin Abdulrahmana al Tanija, ki je prišel na pogovore v Moskvo.

Lavrov je ponudil diplomatsko pomoč Moskve za reševanje krize, če se bodo sprte strani s tem strinjale in to želele. "Pozivamo, da se nestrinjanja rešijo za pogajalsko mizo v medsebojno spoštljivem dialogu," je dodal Lavrov.

Voditelji Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov (ZAE), Bahrajna in Egipta Katar še naprej obtožujejo podpore islamskih skrajnežev in Irana. Kuvajt je želel postati mediator v sporu, a so zalivske države v petek več deset ljudi z domnevnimi povezavami s Katarjem uvrstili na črne sezname v boju proti terorizmu.

"Katar jaha tigra ekstremizma in terorizma. Cena tega v regiji in v svetu je previsoka," je tvitnil zunanji minister ZAE-ja Anvar Gargaš.

Al Tani še naprej zanika obtožbe

Katarski zunanji minister je na srečanju z ruskim kolegom v Moskvi dejal, da je katarski odnos z Iranom jasen in transparenten. Zanikal je katarsko podporo t. i. Islamski državi, Islamski bratovščini in Hamasu. Predvidevanja o njegovem sestanku z voditelji iranskega Revolucionarne garde v Bagdadu je označil za fantazijo. Dodal je, da Katar ostaja zavezan trudu kuvajtske mediacije, vendar še niso prejeli jasnega seznama zahtev.

Svetovna zaskrbljenost nad dogajanjem

Voditelji Rusije, Turčije, Nemčije in ZDA so izrazili veliko zaskrbljenost nad dogajanjem v regiji. Nemška kanclerka Angela Merkel je dogajanje označila za vznemirjajoče, nemški zunanji minister Sigmar Gabriel pa je opozoril, da lahko vodi v vojno.

Turčija že dobavlja živež

Turški predsednik Tayyip Recep Erdogan je med diplomatske in prometno blokado Katarju zagotovil dostavo hrane in vode, izdal pa je tudi ukaz za premestitev enot turške vojske v katarska oporišča. Pozval je, naj zalivske države nesoglasja rešijo do konca svetega meseca ramadana. Fotografije že prikazujejo ponudbo katarskih trgovin, v katero so vključene turško mleko, jajca in perutnina.

Katar zaposlil nekdanjega državnega tožilca ZDA

Katarske oblasti so v želji po zanikanju obsodb ameriškega predsednika Donalda Trumpa in zalivskih držav o podpori teroristov zaposlile nekdanjega državnega tožilca ZDA Johna Ashcrofta, ki je bil na položaju tudi med napadi 11. septembra.

Katar bo Ashcroftu za 90 dni plačal 2,23 milijona evrov (2,5 milijona dolarjev). Nekdanji tožilec naj bi državi pomagal pri finančnih regulacijah, je sporočilo katarsko pravosodno ministrstvo.

"Naše delo bo zajemalo menedžment krize in odziv nanjo, programske in sistemske analize, delovanje medijev, izobraževanje in pravo glede na strankine zgodovinske, sedanje in prihodnje napore v boju proti terorizmu," je sporočil Ashcroftov partner Michael Sullivan.

J. R.