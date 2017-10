Komu bo Irina Bokova predala krmilo Unesca?

Začetek glasovanja za novega generalnega direktorja

9. oktober 2017 ob 15:02

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Z današnjim dnem Izvršni svet Unesca začenja glasovanje o nasledniku generalne direktorice Irine Bokove. Svoje kandidate za novega generalnega direktorja Unesca so predlagali Francija, Kitajska, Vietnam, Azerbajdžan, Egipt, Katar in Libanon.

Aktualna generalna direktorica organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) Irina Bokova je pred kratkim dejala, da sta glavni zahtevi za prevzem te funkcije sposobnost za pridobivanje finančnih sredstev in težnja k povezovanju. Poudarila je vizijo Unesca za boljši svet, zaradi česar pa se organizacija včasih srečuje tudi s finančnimi in političnimi težavami, še poroča francoski časnik Le Monde.

Bokova se poslavlja po dveh mandatih

Bolgarka Irina Bokova je svoj mandat generalne direktorice Unesca začela 15. novembra 2009 in letos končuje svoj drugi mandat na položaju. Bila je prva ženska, imenovana na to mesto, hkrati pa prva generalna direktorica iz jugovzhodne Evrope. V svojem mandatu se je med drugim zavzemala za enakopravnost med spoloma, spodbujanje izobraževanja, zaščito intelektualnih dobrin in boj proti terorizmu.

Sprva je devet držav predlagalo svoje kandidate za novega generalnega direktorja oziroma direktorico Unesca, vendar sta dva konkurenta umaknila kandidaturo.

Vera el-Khoury Lacoeuilhe, libanonska kandidatka za generalno direktorico, je v svoji prijavi zapisala, da bo pomemben izziv za izbranca zmanjšati pretirano politizacijo dela organizacije, ki je včasih ovirala doseganje zastavljenih rezultatov. Za mesto generalnega direktorja Unesca pa se potegujejo še Polad Bülbüloglu (Azerbajdžan), Pham Sanh Chau (Vietnam), Moušira Hatab (Egipt), Hamad bin Abdulaziz Al-Kavari (Katar), Qian Tang (Kitajska) in Audrey Azoulay (Francija).

Ko sprejmeš Palestino v svoje vrste ...

Delo Unesca, ki je najbolj znan po seznamih svetovne dediščine, so v preteklosti večkrat zasenčili konflikti na Bližnjem vzhodu. Potem ko je organizacija v svoje članstvo sprejela Palestino, so namreč ZDA, do takrat Unescov najpomembnejši finančni podpornik, prenehale s financiranjem organizacije.

Za štiri leta za krmilo Unesca

Prvi krog glasovanja za novega generalnega direktorja, katerega mandat bo trajal štiri leta z možnostjo enkratnega štiriletnega podaljšanja, se začenja danes. Če nobeden izmed kandidatov danes ne bo prejel potrebne večine glasov 58 članov izvršnega sveta, bodo glasovanje v tem tednu ponovili še štirikrat. Izbranca, ki bo znan najkasneje do petka, bodo nato 10. novembra morali potrditi še na generalni konferenci vseh Unescovih držav članic.

P. G.