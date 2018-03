Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 7 glasov Ocenite to novico! "O kupljivo mesto, obsojeno na skorajšnji propad, če bo le našlo kupca!" je v 1. stoletju pred našim štetjem zapisal Gaj Salustij Krisp v Vojni z Jugurto. Foto: ZRC SAZU Predavanja 9. Grošljevega simpozija potekajo v Atriju ZRC-ja na Novem trgu in v Dvorani Zemljepisnega muzeja v Gosposki ulici. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač O motivu korupcije v pravljicah bo spregovorila profesorica na ljubljanski Pedagoški fakulteti ter raziskovalka na področju humanistike, literarne vede in mladinske književnosti Milena Mileva Blažić, ki je pod drobnogled vzela med drugim Obutega mačka in Deklico z vžigalicami. Foto: BoBo Dodaj v

Korupcija v starem in srednjem veku: v različnih oblikah skozi čas prisotna praksa

9. Grošljev simpozij med 6. in 8. marcem

6. marec 2018 ob 09:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pod naslovom O urbem venalem! (O, kupljivo mesto!) se letošnji Grošljev simpozij posveča vprašanjem korupcije v starem in srednjem veku in v okviru 11 predavanj raziskuje temo, ki se doslej ni pogosto obravnavala v zgodovinski perspektivi.

Beseda korupcija izvira iz latinskega glagola corrumpere, ki pomeni dobesedno kvariti, zato bi bil najustreznejši prevod zanjo preprosto kar pokvarjenost - bodisi fizična bodisi moralna pokvarjenost, h kateri sodi tudi podkupljivost.

Vendar se je v slovenščini kot strokovni izraz za nezakonito dajanje in sprejemanje nagrad namesto splošnejše in morda bolj moralistične pokvarjenosti uveljavila tujka, so besede klasične filologinje in prevajalke Nade Grošelj povzeli v sporočilu za javnost. Kot so še zapisali, je korupcija stara toliko kot človeštvo, le da se pojavlja v različnih oblikah in da bi tisto, kar včasih ni veljalo za korupcijo, danes takoj označili za koruptivno prakso ali obratno.

Simpozij, ki nosi ime po akademiku in dolgoletnem profesorju Filozofske fakultete v Ljubljani Milanu Grošlju (1902–1979), letos poleg Nade Grošelj organizirajo še Marjeta Šašel Kos in Anja Ragolič z Inštituta za arheologijo ZRC-ja SAZU-ja ter David Movrin s Filozofske fakultete. Sicer pa na tridnevnem znanstvenem srečanju med sodelujočimi prevladujejo klasični filologi in zgodovinarji.

Najdlje v preteklost bo segel prispevek Vladimirja Simiča z ljubljanske Pravne fakultete, ki bo predstavil manjši primer korupcije v izobraževanju iz časa sumerske države. Boris Vezjak s Filozofske fakultete v Mariboru bo v kontekstu moralne korupcije spregovoril o Sokratu in njegovem kvarnem vplivu na mladino.

Korupcija kot zgodovinopisni topos

Gregor Pobežin z Inštituta za kulturno zgodovino ZRC-ja SAZU-ja je pripravil predavanje o korupciji kot zgodovinopisnem toposu, v katerem bo predstavil odlomke iz del posameznih antičnih zgodovinopiscev, zlasti Salustija, v katerih se ti lotevajo korupcije. Matej Hriberšek bo spregovoril o politični korupciji v pozni (rimski) republiki, Aleš Maver pa o podobah korupcije v latinskem krščanskem zgodovinopisju v pozni antiki.

S prispevkom Motiv korupcije pri Plutarhu bo drugi dan simpozija uvedla klasična filologinja, prevajalka, urednica in raziskovalka Maja Sunčič. Mladi raziskovalec na ljubljanski Filozofski fakulteti Matej Petrič bo predaval o korupciji in elitah v pozni antiki.

Odtujevanje umetniških del v antiki

Katarina Šmid s Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem bo spregovorila o odtujevanju umetniških del v antiki, kar so nekateri imeli za legitimno pravico zmagovalca. Drugi dan simpozija bo sklenilo predavanje Igorja Grdine z Inštituta za kulturno zgodovino ZRC-ja SAZU-ja, ki bo predstavil primer tako imenovanega samovoljnega darovanja, ki ga je zasledil v listini bana Kulina.

Korupcija, pravljice in komedija

Tretji, torej zadnji dan simpozija bodo v ospredju pravljice in komedija. O motivu korupcije v pravljicah bo spregovorila profesorica na ljubljanski Pedagoški fakulteti ter raziskovalka na področju humanistike, literarne vede in mladinske književnosti Milena Mileva Blažić, ki je pod drobnogled vzela med drugim Obutega mačka in Deklico z vžigalicami. Filozofinja, literarna kritičarka in publicistka Ignacija Fridl Jarc pa bo predstavila korupcijo v Aristofanovi komični preobleki. Sledila bo uprizoritev druge Aristofanove komedije - Ptiči v izvedbi študentov Oddelka za klasično filologijo na Univerzi v Zadru.

Predavanjem 9. Grošljevega simpozija je mogoče prisluhniti v Atriju ZRC-ja na Novem trgu in v Dvorani Zemljepisnega muzeja v Gosposki ulici.

P. G.