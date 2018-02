Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ko se je režiser mednarodno uveljavljene gledališke skupine Carlus Padrissa med sprehajanjem po Kongresnem trgu očaran nad prizoriščem z naklonom in pogledom na Ljubljanski grad, je umetniškemu vodji in direktorju festivala Darku Brleku predlagal, da bi za Festival Ljubljana ustvaril novo predstavo. Foto: BoBo Darko Brlek meni, da se bosta Festival Ljubljana in skupina La Fura dels Baus z novo premiero še bolj uveljavila na svetovni festivalski sceni. Foto: BoBo V sklopu 66. Ljubljana Festivala se bodo med 28. junijem in 3. septembrom v Ljubljani vrstile gledališke predstave, koncerti, baleti in drugo. Foto: BoBo Ob predstavitvi dogodkov letošnjega Ljubljana Festivala so napovedali tudi program, ki ga aprila prinašajo 33. Slovenski glasbeni dnevi. Foto: BoBo VIDEO Ljubljana Festival bo zno... Dodaj v

La Fura dels Baus bo z novim spektaklom odprla Ljubljana Festival

Vrnitev svetovno znane katalonske skupine

20. februar 2018 ob 18:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na večer odprtja letošnjega Festivala Ljubljana se v prestolnico vrača priznana katalonska skupina La Fura dels Baus, tokrat s prav za to priložnost zasnovano predstavo. Režiser Carlus Padrissa je idejo zanjo dobil prav med sprehajanjem po Kongresnem trgu ob občudovanju pogleda na Ljubljanski grad, posvetil pa jo je zgodovinskemu potovanju okoli sveta in tudi dediščini slovenskega baleta.

Organizatorji ljubljanskega poletnega festivala so odprtje festivala tako vnovič zaupali svetovno priznani zasedbi, ki se po z navdušenjem sprejeti scenski kantati Carmina Burana na Kongresni vrt vrača s predstavo Prvi krog - potovanje okrog sveta. Ta pripoveduje o drznem in velikem panevropskem projektu izpred 500 let, ko se je odprava petih ladij odpravila na pot okoli sveta, da bi dokazala, da je Zemlja okrogla.

"Odpravo so sestavljali ljudje z različnih delov Evrope, veliko je bilo Italijanov, Portugalcev in Špancev, pa Grkov, Nemcev, Angležev in drugih. Od petih ladij, ki so krenile na pot okoli sveta, se je le ena vrnila. Na poti so namreč doživeli veliko hudega - lakoto, hude nevihte ... Gre za zelo zanimivo zgodbo. To je bila prva velika evropska znanstvena avantura," je na predstavitvi letošnjega programa dejal Padrissa, eden izmed šestih umetniških vodij gledališkega ansambla. Nova glasbeno-scenska predstava bo tako svetovno premiero doživela prav na odprtju 66. Festivala Ljubljana, zatem pa jo bodo uprizarjali še nekaj let.

Po Padrissovih besedah je dosežek, o katerem pripoveduje predstava, primerljiv z zgodovinskim dogodkom, ko je človek prvič stopil na luno. S predstavo pa se obenem poklanjajo tudi stoletnici slovenskega baleta. V predstavi bodo tako slovenskimi filharmoniki pod vodstvom dirigenta Josepa Vicenta in La Furo dels Baus nastopili tudi baletniki. Teh bo okoli 200, od tega bo okoli 25 članov katalonskega gledališkega ansambla.

La Fura dels Baus v svojih spektaklih združuje gledališče, glasbo, scenografijo, svetlobne učinke, video, film, akrobatiko in ples ter uporablja ognjemet, vodne bazene, laserje in vertikalne mrežne strukture, po katerih nastopajoči plezajo in izvajajo različne figure.

Zasedba, ki je pospremila odprtje olimpijskih iger v Barceloni

"Večina nas pozna po operah, med katerimi je Carmina Burana, ki smo jo izvedli lani. A ustvarjamo tudi makrospektakle. Zelo smo znani po veličastnem spektaklu na odprtju olimpijskih iger v Barceloni leta 1992, v katerega je bilo vključenih okoli 3.500 sodelujočih," je dejal Padrissa.

"Izjemno smo počaščeni," je na današnji novinarski konferenci dejal umetniški vodja in direktor festivala Darko Brlek in poudaril, da se bosta Festival Ljubljana in skupina La Fura dels Baus tako še bolj uveljavila na svetovni festivalski sceni.

Festival Ljubljana se bo začel 28. junija, do 3. septembra pa tudi letos na več prizoriščih po prestolnici postregel z gledališkimi predstavami, koncerti, baleti in drugim. Med vrhunci žanrsko in raznovrstno bogatega Festivala Ljubljana so organizatorji opozorili na nastope Münchenskega filharmoničnega orkestra, filharmoničnega orkestra milanske Scale, Akademskega državnega baleta Borisa Eifmana iz Sankt Peterburga in zasedbe Laibach, uprizoritvi oper Rigoletto in Rensko zlato ter premiero nove produkcije muzikala Briljantina.

Še pred Festivalom Ljubljana bodo med 12. in 19. aprilom potekali 33. Slovenski glasbeni dnevi.

M. K.