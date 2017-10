Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Umetnost in druge aspekte življenja na Zemlji bodo na Luno ponesli majceni s platino obloženi diski. Foto: MoonArk Twitter Konzerve z diski bo varovala lahka aluminijasta kletka. Foto: MoonArk Twitter MoonArk naj bi po zagotovilih ustvarjalcev na Luni zdržal milijone let. Foto: MoonArk Twitter Ljudje nismo zgolj tehnična bitja, pač pa imamo tudi kulturno in duhovno dimenzijo. Prav umetnost je zelo velik del človeškega življenja, zato bomo pri odhodu v vesolje neizogibno odnesli tja tudi ta del nas. MoonArk je kot prerokba tega potenciala. Profesor Lowry Burgess MoonArk bo na Luno ponesel robotski pristajalnik, ki so ga razvili v okviru Googlove LunarX nagrade. Foto: MoonArk Twitter Dodaj v

Na Luno bo odpotovala zakladnica človeške umetnosti MoonArk

Mini muzej MoonArk bo leta 2019 pristal na Luni

8. oktober 2017 ob 14:18

Pittsburgh - MMC RTV SLO

Umetniški projekt MoonArk bo leta 2019 v okviru Googlove LunarX nagrade na Luno ponesel največjo človeško zbirko umetnosti, saj bo na majcenih diskih predstavljenih več kot 200 umetnikov.

Leta 1969 je majhna skupina umetnikov uspela na vesoljsko odpravo na Luno Apollo 12 pretihotapiti majhen keramičen kolut, ki so ga poimenovali Lunin muzej (Moon Museum), na katerem je bilo šest miniaturnih slik slavnih slikarjev tistega časa, med njimi tudi slika penisa, ki ga je narisal Andy Warhol. Kot palec velik kolut je bil prvi košček človeške umetnosti, ki je potoval v vesolje, in do danes ostaja na površini drugega nebesnega telesa - Lune.

A kmalu, že leta 2019, se mu bo pridružil veliko večji umetniški muzej, ki so ga poimenovali MoonArk (Lunina skrinja, op. a.). MoonArk si je zamislil ameriški umetnik Lowry Burgess, ustvarjali pa so ga več kot desetletje in predstavlja več kot 200 umetnikov iz celega sveta. Ima cilindrično strukturo ter sega 20 centimetrov v višino in pet v širino, ustvarjalce pa je stal kar 1,4 milijona dolarjev, kar je sicer majhna cena za umetniški izdelek, ki naj bi po zagotovilih na Luni zdržal milijone let, je poročal spletni portal Motherboard.

MoonArk se bo na Luno zapeljal z Lunar Landerjem (Lunin pristajalnik), ki so ga razvili na univerzi Carnegie Mellon v okviru Googlove LunarX nagrade. Gre za 20 milijonov dolarjev težko tekmo, komu bo uspelo prvemu na Luno spraviti z zasebnimi sredstvi financiranega robota. Že davnega leta 2008 je tako ekipa univerze Carnegie Mellon vprašala tamkajšnjega profesorja umetnosti Burgessa, če bi za lunarno misijo prispeval košček umetnosti, in ta je z veseljem pristal.

Umetniški izdelek za lunarno misijo je bil izredno zahteven projekt, saj je moral biti neverjetno majhen in lahek, pa tudi sposoben prenesti krute okoljske pogoje na površini Lune, kjer se temperatura povprečno giblje od pekočih 150 do -150 stopinj Celzija ponoči.

Milijon dolarjev za vsakega pol kilograma

"Omejitve pri projektu so bile velikanske, saj v vesolje poslati slabega pol kilograma stane kar milijon dolarjev, zato sem moral razmišljati o zelo majhnem in lahkem izdelku," je pojasnil profesor Burgess.

Umetniška kreacija MoonArk vsebuje štiri konzerve, ki po Burgessovih besedah vsebujejo vse glavne umetniške forme, in sicer od arhitekture, oblikovanja, glasbe, drame, baleta in poezije. Vsaka konzerva je tematsko poimenovana, in sicer Zemlja, Luna, Eter in Metosfera.

Zemlja se osredotoča na modri planet in bitja, ki živijo tu. Metosfera osvetli komunikacijske spospobnosti človeka, in sicer od SMS-ov do satelitskih signalov, ki omogočajo globalno komunikacijo. Konzerva Luna pa se posveča našemu odnosu do Zemlji najbližjega nebesnega telsa. Eter pa Zemljo in Luno postavlja v širši kozmološki kontekst.

Na Luno tudi zapisi DNA

Čeprav vsaka konzerva, ki jo varuje lahka aluminijasta kletka, vsebuje unikatne elemente, jih povezuje skupna tematika, in sicer rdečo nit predstavlja življenje na zemlji. Notri so izjemno tanki diski obloženi s platino, ki prikazujejo vse aspekte zemeljskega vsakdanjika, in sicer od migracijskih vzorcev kitov grbavcev do slik z misije Apollo. Tudi samo ohišje, ki hrani diske v konzervah, je umetniško delo, saj je med drugim vgravirano z glasbo ali pa vsebuje vzorce sedimentov iz celega sveta. MoonArk bo prav tako na Luno ponesla zapis DNA številnih oblik življenja, pa tudi kolekcijo planktona ter vodnih vzorcev Zemljinih oceanov in rek ter inuitske zemljevide obal Greenlandije.

Simfonija za Andromedo

Lunarni robot bo vse štiri konzerve na Lunino površino odložil tako, da bodo gledale proti Andromedi, najbližji galaksiji naši Mlečni cesti, Sonce pa bo vsak dan posvetilo v konzerve. MoonArk bo na Luno sicer prispel šele leta 2019, a njegova kozmična odisejada se je pričela že lansko leto. Oktobra 2016 je namreč Burgess s pomočjo kolegov z univerze ustvaril Simfonijo za Andromedo, ki so jo s pomočjo Dwingeloojevega radijskega teleskopa na Nizozemskem poslali proti Andromedi. Simfonija je prav tako zapisana na enem od diskov v MoonArku.

Burgess je prepričan, da bodo vesoljski projekti, kot je MoonArk, v prihodnosti imeli vedno večjo vlogo pri človeški kolonizaciji vesolja. "Ljudje nismo zgolj tehnična bitja, pač pa imamo tudi kulturno in duhovno dimenzijo. Prav umetnost je zelo velik del človeškega življenja, zato bomo pri odhodu v vesolje neizogibno odnesli tja tudi ta del nas. MoonArk je kot prerokba tega potenciala," je sklenil profesor Burgess.

G. K.