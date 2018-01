Najemnik Celice za petek napoveduje razprodajo opreme

KUD Sestava še upa na dogovor

11. januar 2018 ob 15:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Člani KUD-a Sestava še vedno upajo, da bo tik pred iztekom roka za izselitev zdajšnjega najemnika hostla Celica sklenjen dogovor med Mestno občino Ljubljana in najemnikom Tomažem Juvanom. Juvan sicer pravi, da občina zavrača vsako njegovo ponudbo sodelovanja.

Arhitekt Janko Rožič je danes pozval Juvana, naj ne odpelje opreme iz hostla, ki je glede na poslovne knjige v njegovi lasti. Juvan je namreč napovedal, da bodo imeli v petek "garažno razprodajo", na kateri bodo del opreme odprodali. Preostalo opremo nameravajo shraniti v skladišče in pozneje namestiti na novi lokaciji, kjer bi nadaljevali poslovanje.

Juvan je danes komentiral tudi trditve ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da za opremo in blagovno znamko Celica od občine zahteva "nerazumen znesek". Koliko konkretno je zahteval, sicer ni želel povedati, pojasnil pa je, da so občini ponudili več različnih možnosti.

"Pripravili smo več predlogov za mesto. Trije predvidevajo, da bi nam podaljšali najem hostla za pet let, poleg tega bi mi pokrili polovico investicije v obnovo. Imeli smo tudi predlog, da celotno investicijo pokrijemo sami, v zameno pa nam občina omogoči postavitev glamping hiške," je naštel Juvan.

Po njegovih besedah so ponudili tudi možnost, da občina za 10 let vzame v najem opremo hostla in blagovno znamko Celica, ter možnost, da občini predajo celotno znanje, kontakte novinarjev, agencij, agentov, dva meseca na lastne stroške izobražujejo novega najemnika in mu prepustijo tudi za 120.000 evrov že sklenjenih rezervacij.

Zaprtje bi lahko bilo priložnost za obnovo

V KUD-u Sestava tudi nasprotujejo ideji občine o začasnem zaprtju hostla za njegovo celovito obnovo. Da je prenova hostla nujna, se po besedah Rožiča strinjajo. Rožič, sicer arhitekt, ki je pred 24 leti pripravil idejno zasnovo za prelevitev starih mestnih zaporov v hostel Celica, nasprotuje začasnemu zaprtju.

Kot je dejal, je Celica "živ organizem" in bi jo bilo mogoče zunaj sezone prenoviti tudi med obratovanjem in izvajanjem kulturnih dejavnosti. V enem mesecu pa kljub zaprtju hostla ne bi bilo mogoče prenoviti, je prepričan Rožič.

Koliko šteje ime?

Zanje je nesprejemljiva tudi možnost, da bi hostel ne deloval več pod imenom Celica. "Ne strinjamo se, da se ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk slovenskega turizma razgradi, da Celica ne bo več Celica," je poudaril Rožič. Zato upajo na dogovor med občino in Juvanom za odkup blagovne znamke Celica.

A. J.