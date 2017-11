V Hostlu Celica ostro nasprotujejo njegovi prodaji

MOL bi prodal hostel

30. november 2017 ob 17:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mestna občina Ljubljana (MOL) se je odločila na dražbi prodati Hostel Celica z izklicno ceno 2,34 milijona evrov. Odločitvi ostro nasprotujejo avtorji projekta in organizatorji programa v njem.

Kot je povedal vodja kulturnega programa v hostlu Janko Rožič, je stavba nekdanjega vojaškega zapora, ki že 14 let deluje kot hostel, Ljubljano postavila na svetovni zemljevid mladinskega in kulturnega turizma. Nagrajena je bila s številnimi najvišjimi domačimi in tujimi priznanji, lani pa je bila uvrščena med 10 najprestižnejših hostlov v Evropi.

Rožič je poudaril, da je sprememba lastništva stavbe, ki deluje v javnem interesu, v zasebno last že sama po sebi problematična. Zaradi javnega delovanja je bila namreč vzpostavljena vizija, ustvarjen umetniški koncept, hostlu pa so bila podarjena številna izjemno dragocena umetniška dela.

Prodaja se kot nepremičnina

Pri poskusu prodaje ne gre samo za spremembo lastništva, meni Rožič. Iz objave na razpisu je razvidno, da se Hostel Celica prodaja zgolj kot nepremičnina, poslovni prostor brez opreme. Ločitev objekta od večplastne vsebine v prvi potezi pomeni, da je Celica kot svetovna turistična znamenitost, ki združuje sodoben hostel, kulturni center in muzej, ogrožena. Številne kulturne vsebine ne smejo ostati brez strehe nad glavo, je poudaril.

Muzej zaporništva

V tem nekdanjem avstro-ogrskem zaporu je tudi muzej zaporništva, kjer so zapirali številne Ljubljančanke in Ljubljančane. Mesta pričevanja in trpljenja vseh teh ljudi ni mogoče prodati, je prepričan Rožič. Nasprotno, zgodovinski spomin in ustvarjalno odprtost je treba predati naprej.

Ustvarjalci Celice in KUD Sestava zato pozivajo odgovorne na MOL-u, da takoj ustavijo sporen postopek prodaje, ki ogroža turistično znamenitost, kulturno vrednoto in prostor spomina ter enega redkih svetovno uspešnih projektov samostojne Slovenije. Kot je poudaril Rožič, so že dvakrat preprečili, da starih zaporov niso podrli, zato bodo tudi tretjič odprto vztrajali pred domačo javnostjo, če bo treba, pa tudi pred svetovno.

Proti tudi društvo političnih zapornikov

Društvo političnih zapornikov in drugih žrtev komunističnega režima pa je v sporočilu za javnost zapisalo, da prav tako ostro nasprotujejo proti nameravani odprodaji Hostla Celica. Po njihovem mnenju gre za nesprejemljiv odnos MOL-a do zgodovine. Prodaja hostla komur koli, ki bi sledil zgolj logiki profita, bi pomenila zelo verjetno uničenje tega dragocenega spomina na žrtve absolutističnih in totalitarnih režimov, so prepričani v društvu.