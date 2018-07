Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! "Primerek s to lepo valovnico pa kaže tudi na to, da gre za izjemni umetniški izdelek in s tem dviguje Slovane na višjo raven, kot so jih nekateri obravnavali doslej," opozarja arheolog Branko Kerman. Foto: TV Slovenija Dodaj v

"Ne vem, če so že kje našli tako lep kos opečnega tlakovca"

Arheološko odkritje v Murski Soboti

20. julij 2018 ob 15:06

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Na gradbišču bodočega športno-rekreacijskega centra ob murskosoboški gramoznici streljaj od EXPANO-ja so murskosoboški arheologi dopoldne v eni izmed slovanskih zemljank naleteli na opečni tlakovec z valovnico.

Gre za enkratno odkritje, pravi arheolog in muzejski svetovalec v Pomurskem muzeju v Murski Soboti, Branko Kerman, ki dodaja: "Do zdaj na tem območju, ki je izjemno veliko in kjer je bilo odkritih več kot 100 slovanskih objektov do zdaj, takšnega odkritja še ni bilo."

Zanimivo je, da je bil ta opečni tlakovec s čudovito valovnico odkrit v preprosti jami. "To kaže na to, da so Slovani s svojimi preprostimi izdelki in okrasji na keramiki obvladali tudi gradbeno tehniko. Zanimivo je, da je v tej jami končal en kos. Vprašanje je, kako je prišel sem, ker je jama zelo preprosta in ne kaže nobenih arhitekturnih značilnosti."

Kaj je krasil ta tlakovec, je težko reči. "Glede na to, da gre za zelo kakovosten izdelek, bi lahko bil del kakšnega rezidenčnega objekta. Ne vem, ali je kdo v Sloveniji ali kje drugje odkril tako lep kos opečnega tlakovca. Podobni kosi so sicer bili v Blatogradu na Madžarskem, kjer je bil dvor Pribina in Koclja. Ta naš primerek z lepo valovnico pa kaže tudi na to, da gre za izjemen umetniški izdelek in s tem dviguje Slovane na višjo raven, kot so jih nekateri obravnavali doslej," je zaključil Kerman.

Cirila Sever, TV Slovenija