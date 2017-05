Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! V kategoriji projektov večjega obsega so bili uspešni Društvo Ljudmila, CUK Kino Šiška in Umetnostna galerija Maribor, ki bodo prejeli nekaj več kot 450.000 evrov. Foto: UGM/Matej Kristovič Največ podprtih projektov razpisa je s področja uprizoritvenih umetnosti, in sicer 45 odstotkov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nekaj manj kot 1,2 milijona evropskih sredstev za slovenske kulturne organizacije

Slovenija uspešna na evropskem razpisu

14. maj 2017 ob 12:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Moderna galerija, Aksioma, MoTA, KUD Sodobnost, Pionirski dom, Založba Goga in Hiša! - društvo za ljudi in prostore je del slovenskih kulturnih organizacij, ki so bile uspešne na evropskem razpisu Projekti sodelovanja za leto 2017. Skupaj bodo slovenske organizacije podprli z nekaj manj kot 1,2 milijona evrov evropskih sredstev.

Kot so sporočili iz Zavoda Motovila – Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, so slovenske kulturne organizacije letos dosegle svojevrsten rekord. Poprej so bile namreč uspešne s tremi oziroma največ štirimi vodji projektov, tokrat pa s sedmimi. Od več kot 500 upravičenih prijav je bilo torej med 81 na evropski ravni izbranimi projekti uspešnih sedem projektov manjšega obsega s slovenskim vodjo ter deset slovenskih partnerjev.

Skupna višina evropskih sredstev, ki jih bodo prejele slovenske kulturne organizacije, znaša 1.187.406 evrov. Od tega prejme sedem vodij in sedem partnerjev projektov manjšega obsega 736.007 evrov, 451.399 evrov pa trije partnerji za projekte večjega obsega. Poleg zgoraj naštetih vodij projektov manjšega obsega so bili kot partnerji v omenjeni kategoriji na razpisu uspešni še Tehniški muzej Slovenije, Lutkovno gledališče Ljubljana, Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Univerza v Ljubljani, Zavod Federacija, Mesto žensk in Ustanova Gallus. Dobrih 450.000 evrov bodo za projekte večjega obsega prejeli Društvo Ljudmila, CUK Kino Šiška in Umetnostna galerija Maribor.

Največ podprtih projektov s področja uprizoritvenih umetnosti

Razpis Projekti sodelovanja za leto 2017 so razpisali v sklopu programa Ustvarjalna Evropa oziroma podprograma Kultura in omogoča sofinanciranje mednarodnih kulturno-umetniških projektov. Med 81 na razpisu izbranimi projekti jih je 66 projektov manjšega in 15 projektov večjega obsega. Največ podprtih projektov, to je 45 odstotkov, je s področja uprizoritvenih umetnosti, 13 projektov se tematsko osredotoča na Evropsko leto kulturne dediščine 2018, 11 projektov pa se ukvarja z integracijo beguncev.

Najuspešnejši prijavitelji iz Italije

Pri pridobitvi podpore so bili letos najuspešnejši prijavitelji oziroma vodje podprtih projektov iz Italije, in sicer s 13 projekti. Sledijo jim organizacije iz Belgije (9 projektov) in Španije (8 projektov). Takoj za njimi, s sedmimi podprtimi projekti, pa so Slovenija, Francija in Velika Britanija.

Nadpovprečno, 35-odstotno uspešnost je po navedbah Motovile dosegla tudi Slovenija, saj je bilo izmed 20 oddanih prijav uspešnih sedem. Povprečna stopnja uspešnosti prijaviteljev je bila na razpisu na evropski ravni bistveno nižja, in sicer 15,3-odstotna pri projektih manjšega in 12,7-odstotna pri projektih večjega obsega.

M. K.