O ekspresu al' espressu, Trinidadovcih in Tobagovcih in drugih slovničnih zagatah v MMC-jevi klepetalnici

22. november 2017 ob 08:22,

zadnji poseg: 22. november 2017 ob 08:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

V MMC-jevi spletni klepetalnici smo gostili "jezikovna spletovalca" Nadjo Horvat in Andreja Salobirja iz prevajalske agencije Leemeta. Poplava vaših vprašanj dokazuje, da vas finese in zagate jezika še kako zanimajo.

Tudi tokratna jesen ne bo minila brez zanimivih in koristnih misli o jeziku ter napotkov za samozavestnejše izražanje. Obeta se nam nov sklop člankov Jezikovnega spletovalca, ki ga začenjajo - kot so jih posrečeno poimenovali - "podobnice" oz. blizuzvočnice.

Jezikovni spletovalec je rubrika, za katero MMC v sodelovanju s prevajalsko agencijo Leemeta skrbi že od maja lani. V tem času se je v komentarjih nabralo že kar nekaj vprašanj, na katere morda odgovori tudi kateri izmed člankov v prihodnosti.

Če pa ne utegnete čakati, ste lahko ustvarjalce o zagatah in dilemah vprašali kar danes. Naj gre za slovnico, pravopis ali slog, ne nazadnje pa tudi za odnos do jezika in delo, pri katerem je jezik osnovno orodje. Pa seveda tudi o tem, kako se je vse skupaj začelo - na MMC in sicer. nadja in Andrej sta na kar nekaj vprašanj odgovorila, ostala pa morda načneta v katerem od prihodnjih prispevkov.

