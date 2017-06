Ob Plečnikovem letu veliki arhitekt na priložnostni znamki češke pošte

Kot opomnik arhitektove pomembnosti za Češko

8. junij 2017 ob 13:39

Praga - MMC RTV SLO/STA

"Jože Plečnik je bistveno prispeval k oblikovanju obraza Prage, kakršnega vidijo tako prebivalci kot obiskovalci," je dejal prvi mož češke pošte Martin Elkan ob predstavitvi priložnostne znamke z motivom Jožeta Plečnika.

S to posebno izdajo znamke so se poklonili spominu na slovenskega arhitekta, ki je pomemben tudi za češka tla. Arhitekt je na Češkem najbolj poznan kot stvaritelj cerkve Srca Jezusovega in po preureditvi Praškega gradu.

"Češka pošta ne pozablja na preteklost in se z znamkami poklanja osebnostim, ki so s svojim delom prispevale k razvoju družbe, ki so na svojih področjih določali trende in zahvaljujoč katerim se naša civilizacija premika naprej. Jože Plečnik nedvomno sodi med te velikane in znamka z njegovo podobo je opomnik njegove pomembnosti za našo državo," je še dejal direktor češke pošte.

Pobuda slovenskega veleposlaništva

Priložnostna znamka v Plečnikovem letu je nastala na pobudo slovenskega veleposlaništva v Pragi. Veleposlanik Leon Marc je dejal, da ga veseli uresničitev njihovega predloga.

Veleposlaniku se zdi izdaja spominske znamke odličen način sodelovanja v zaznamovanju letošnjega Plečnikovega leta, ko zaznamujemo 145. obletnico njegovega rojstva in 60. obletnico smrti. Plečnik s svojim delom v Pragi povezal slovenski in češki narod, meni veleposlanik, ki si želi, da bi arhitektov duh še naprej združeval prebivalce obeh držav.

Ob znamki še ovitek prvega dne

Priložnostno znamko in t. i. ovitek prvega dne (first day covert oziroma FDC) podpisujeta oblikovalec Jan Navan in graver Miloš Ondraček. Ovitke prvega dne izdajo pošte ob skoraj vsaki izdaji priložnostnih znamk. Ovitki so praviloma z leve strani ilustrirani in opremljeni s priložnostnim tekstom. Desno zgoraj so nalepljene znamke, ki so bile ta dan izdane, piše na filatelistični spletni strani.

Portret Plečnika, ki je na eni od znamk, je nastal na podlagi nekaj ohranjenih fotografij. Na znamki pa je z delom načrta za praški grad nakazana tudi njegova arhitekturna dejavnost. Na drugo znamko pa so umestili pročelje Cerkve Srca Jezusovega in arhitekturni elementi s Praškega gradu.

P. G.