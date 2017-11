Odrešenik sveta Leonarda da Vincija s 450 milijoni dolarjev najdražje prodana umetnina

Tudi izkupički od drugih umetnin presegli pričakovanja

16. november 2017 ob 09:57

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Slika Leonarda da Vincija, naslovljena Salvator Mundi, na kateri je Jezus Kristus upodobljen kot odrešenik sveta, je nova rekorderka med najdražje prodanimi umetninami, odkar je v sredo njen novi lastnik na dražbi zanjo odštel 450,3 milijona dolarjev (približno 382,3 milijona evrov).

Umetnina, ki je šla pod kladivo dražbene hiše Christie's v New Yorku, je tako več kot podvojila staro ceno za katero koli na dražbi prodano umetniško delo.

Odrešenik sveta daleč za seboj pustil Alžirke

Na leseni plošči ustvarjena slika, ki meri 45 x 65 centimetrov, je bila pred newyorško dražbo razstavljena še v Hongkongu, San Franciscu in Londonu. Ta še zadnja stvaritev Leonarda da Vincija, ki je še bila v zasebnih rokah, je v sredo za več kot štirikrat presegla oceno strokovnjakov dražbene hiše, ki so jo ocenili na približno 100 milijonov dolarjev.

Odrešenik sveta je po skoraj dveh letih in pol s prestola najdražje prodane umetnine zrinil Alžirke Pabla Picassa, ki jih je dokončal leta 1955, ki so jih prav tako pri Christie'su prodali za 179,4 milijona dolarjev (približno 152,2 milijona evrov).

Vzkliki navdušenja napolnili dvorano

Znesek, odštet za Da Vincijevo sliko, je hkrati tudi navrgel več kot polovico celotnega izkupička sredine dražbe - v skupni vrednosti 785,9 milijona dolarjev, kar je precej nad približno 450 milijoni, kolikor je znašala ocena pred dražbo. Odrešenika sveta je kupil neimenovan kupec po približno 20-minutnem potegovanju za sliko, na dražbi pa je sodeloval po telefonu. Novi lastnik se je tako moral spopasti s ponudbami še vsaj šestih ponudnikov, ki so ceno zviševali tudi po 15 milijonov dolarjev. In ko je dražiteljevo kladivo potrdilo končni znesek, so v nabito polni dražbeni dvorani vzniknili vzkliki navdušenja.

"To je bil trenutek, ko so bile vse zvezde v pravi konstelaciji in menim, da bi bil Leonardo zelo zadovoljen," je po prodaji za Reuters dejal Jussi Pylkkänen, globalni predsednik Christie'sa. "To slika presega vse, s čimer sem kdajkoli imel opravka," je še dejal Pylkkänen, ki je bil tudi v vlogi dražitelja, in dodal: "Lahko bi kar odložil svoje dražbeno kladivo."

Restavrirani portret, nebeška upodobitev Jezusa Kristusa, ki je nastala okoli 1500, je ena od manj kot 20 slik tega renesančnega umetnika, za katere je znano, da še obstajajo. Sicer pa so bile mojstrove umetnine zelo iskane tudi, ko je bil še živ. Dotična slika je bila več let izgubljena, kasneje pa prevladala predvidevanja, da gre za kopijo izvirnika. Šele pred šestimi leti so nato potrdili njeno pristnost, nekateri pa jo označujejo za največje odkritje 21. stoletja, četudi se je to šele prav začelo.

Umetnina je bila nekoč v lasti angleških kraljev Karla I. in Karla II., leta 1763 je šla na dražbo, v kasnejšem obdobju pa njeno lastništvo ni dokumentirano, in sicer vse do leta 1900. Takrat je njen lastnik postal britanski zbiratelj sir Francis Cook – vendar ni bil seznanjen z dejstvom, da gre pravzaprav za delo tega velikega umetnika za da Vincijevo delo. V vmesnem času pa so Jezusove lase in obraz prekrili z drugo podobo, kar je bila v tistih časih "precej uveljavljena" praksa, kot je povedal Alan Wintermute, strokovnjak za slike starih mojstrov.

Za 45 funtov nevede prodana mojstrovina

Leta 1958 so pooblaščenci za Cookove zbirke Salvator Mundi na dražbi v Londonu prodali za borih 45 funtov, saj so jo pripisovali italijanskemu renesančnemu slikarju Boltraffiu, enemu najboljših da Vincijevih učencev. Leta 2005 pa so jo ponovno prodali, in sicer kot prebarvano kopijo mojstrovine. Ko je novi lastnik sliko podvrgel restavratorskim posegom, so nato po šestih letih raziskav potrdili, da gre za več kot 500 let staro delo Leonarda da Vincija. Slika je po tem odkritju bila na ogled v londonski Narodni galeriji.

Pri dražbeni hiši Christie's prav tako niso razkrili identitete prodajalca, ve se le, da je šlo za evropskega zasebnega zbiralca, ki je sliko kupil po odkritju v letu 2005 in dolgotrajnem restavriranju. Po pisanju več medijev je šlo za ruskega milijarderja Dmitrija Ribolovleva, ki je v letu 2013 za umetnino v zasebni prodaji odštel 127,5 milijona dolarjev (približno 108,2 milijona evrov).

Nasploh uspešna dražba z visokimi izkupički

Na sredini dražbi v New Yorku so prodali še Šest zadnjih večerij, monumentalno delo Andyja Warhola, ki je doseglo prodajno ceno 60,9 milijona dolarjev (približno 51,6 milijona evrov), s čimer je tudi to preseglo predprodajno oceno. Pričakovani izkupiček pa sta presegli tudi dve sliki Cyja Twomblyja, ki so ju prodali za 46,4 in 27,3 milijona dolarjev (39,3 in 23,1 milijona evrov), s čimer sta tudi ti dve umetnini precej presegli pričakovane zneske.

P. G.