Leonardo da Vinci je Mono Lizo naslikal med letoma 1503 in 1517. O identiteti portretiranke je bilo napisanih veliko študij, po dolgem pregovarjanju pa so se strokovnjaki zedinili, da je naslikana verjetno žena firenškega trgovca s svilo Francesca del Gioconda, Lisa Gherardini. Foto: EPA Mona Liza je eno najbolj znanih umetniških del na svetu, če ne celo kar najslavnejše med njmi. V Louvru, kjer je na ogled od leta 1797, se je do nje mogoče preriniti le čez manjšo množico turistov, ki se vsak dan drenja okoli te renesančne mojstrovine.

Risba "gole Mone Lize" vendarle tudi Leonardovo delo

Končni rezultati analize bodo znani najpozneje do leta 2019

29. september 2017 ob 14:57

Pariz - MMC RTV SLO

V enem izmed francoskih dvorcev več kot 150 let hranijo risbo, ki neverjetno spominja na Mono Lizo. V nasprotju z Leonardovo najbolj znano upodobljenko je z ogljem narisana portretiranka gola, zaradi česar se je je že prijelo ime Gola Gioconda (La Joconde Nue). In če je do zdaj veljalo, da je risba delo da Vincijeve delavnice, so nove analize pokazale, da je umetnik pri risbi vendarle vsaj delno sodeloval.

Renesančni ženski akt, poznan kot Monna Vanna, je od leta 1862 v zbirki renesančne umetnosti Muzeja Condé, ki domuje v dvorcu Chantilly. Da delita Mona Liza, ena najbolj obleganih slik pariškega Louvra, in risba iz Chantillyja, več podobnosti, uzre seveda že oko laika, a kljub temu do zdaj ni bilo dovolj dokazov, da bi akt tudi neposredno povezovali z Leonardovo roko. Do zdaj je veljala za delo njegove delavnice, ne pa tudi mojstra samega.

Morda pripravljalno delo za slavno Mono Lizo

Po analizi, ki so jo strokovnjaki muzeja več mesecev opravljali s kolegi v Louvru, so zdaj prepričani, da je imel pri uresničitvi risbe prste zraven tudi Leonardo sam. "Risba ima svojo kakovost, oblikovanje obraza in rok je zares izjemno. Ne gre zgolj za bledo kopijo," je za AFP povedal kurator Mathieu Deldicque. "Pred nami je nekaj, kar je nastajalo vzporedno z Mono Lizo v poznih letih Leonardovega življenja," je dodal. Umetnostni zgodovinarji sicer nastanek Mone Lize postavljajo med leti 1503 in 1506, vendar ni nemogoče, da je Leonardo sliko zaključeval še leta 1517 (eden najbolj cenjenih renesančnih genijev je umrl leta 1519 v Franciji, kamor se je preselil na povabilo kralja Franca I.). Kustos meni, da je akt skoraj gotovo pripravljalno delo za oljno sliko.

Risba je v Chantillyju, odkar jo je aumalski vojvoda leta 1862 kupil za 7.000 frankov, kar je bilo tedaj pravo malo premoženje. Pa vendar so šele zdaj strokovnjaki podrobneje preverili možnost tesnejše povezave z Leonardovo znamenito portretiranko skrivnostnega nasmeha. Med podobnostmi, ki jih delita sliki, poudarjajo predvsem držo rok in celotnega telesa. Zelo blizu so tudi dimenzije obeh slik, poleg tega je podlaga risbe preluknjana, kar namiguje na možnost prerisovanja.

Prisotne tudi roke drugih mojstrov

Če nič drugega, je akt izvirno delo Leonardove delavnice in ne ena izmed kakšnih 30 kopij gole Mone Lize, ki so v svetu, je za časopis Le Parisien dejal konservator iz Louvra Bruno Mottin. Vendar previdnost pred prenaglo atribucijo ni odveč, opozarjajo, saj kar nekaj indicev potrjuje tudi sodelovanje drugih slikarjev delavnice. "Senčenje pri glavi na vrhu risbe je delo desničarja, Leonardo pa je risal z levico," pojasnjuje konservator.

Odštevanje do 500-letnice Leonardove smrti

Temeljita analiza bo zahtevala čas, pravi, saj imamo opravka z zelo občutljivim materialom. Znanstveniki so skenirali delo, da bi najprej ugotovili, ali je nastala pred Mono Lizo ali po njej. V muzeju pričakujejo, da bodo imeli končne odgovore najpozneje leta 2019, ko bo minilo 500 let od da Vincijeve smrti.

M. K.