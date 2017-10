Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Ker se je večina občin na predlog odzvala odklonilno, je matični odbor z dopolnilom predvidel, da bi ukrep za lokalne skupnosti veljal zgolj kot priporočilo, ne kot obveza. Foto: Pixabay Ukrep predvideva, da bi vlagatelji v javne investicije namenili odstotek sredstev za umetnost, če bi bila ta vredna do deset milijonov, oziroma 1,25 odstotka, če bi šlo za investicijo nad deset milijonov evrov. Foto: Reuters Minister za kulturo Tone Peršak je med razpravo poudaril, da so vse razvite evropske države tak zakon sprejele že pred desetletji. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić Sorodne novice Se nam obeta uvedba obveznega umetniškega deleža? Kulturnikom osnutek nacionalnega programa za kulturo ni všeč Dodaj v

Poslanci večinoma naklonjeni uvedbi deleža za umetnost

Naj predpis velja tudi za občine?

19. oktober 2017 ob 14:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Med obravnavo krovnega zakona v kulturi so poslanci izkazali naklonjenost do ukrepa, s katerim bi Slovenija uvedla obvezujoč delež za umetniške stvaritve v investicijskih projektih iz javnih sredstev.

Dragan Matić iz SMC-ja je kot prvopodpisani poslanec pod predlagano novelo v uvodu poudaril, da gre za enega redkih primerov, ko je na mizi sprememba predpisa s področja kulture, ki je izrazito v javnem interesu in se nanaša na umetnike, do katerih javni denar ne pride. Ker ni javnih naročil, nimajo možnosti za ustvarjalnost pri projektih, je dejal in pripomnil, da je bil umetniški delež v javnih investicijah v Sloveniji že prisoten.

Ukrep predvideva, da bi vlagatelji v javne investicije namenili odstotek sredstev za umetnost, če bi bila ta vredna do deset milijonov, oziroma 1,25 odstotka, če bi šlo za investicijo nad deset milijonov evrov. S tem bi po Matićevem mnenju v javne stavbe vgradili duha časa, nekaj, kar so v preteklosti za samoumevno razumeli Egipčani, Rimljani, danes pa to razumejo vse napredne države. S tem bi spodbudili ustvarjalnost, umetniška dela približali ljudem, učinki pa bi bili po njegovih besedah opazni tudi v kulturnem turizmu.

Ker je bila večina občin do predloga odklonilno naravnana, je matični odbor z dopolnilom predvidel, da bi ukrep za lokalne skupnosti veljal zgolj kot priporočilo, ne kot obveza. Poslanska skupina Levica pa je naknadno vložila dopolnilo, s katerim bi predlog novele povrnila v prvotno stanje – da bi umetniški delež upoštevali tudi pri investicijah, ki se izvajajo na občinski ravni. Z njim se je zavzela tudi za to, da bi ukrep razširili še na zasebne investicije, ki presegajo milijon evrov.

V SMC-ju dopolnila ne nameravajo podpreti. Kot je dejal njihov poslanec Saša Tabaković, predlog k ukrepu zavezuje najprej državo, "in če se bo prijel", verjame, da mu bodo sledile tudi občine in zasebni investitorji.

Minister za kulturo Tone Peršak je med razpravo poudaril, da so vse razvite evropske države tak zakon sprejele že pred desetletji, v Sloveniji pa urbani prostor po njegovih besedah pogosto ni oblikovan s čutom za estetsko in socialno funkcijo takšnega prostora. "Marsikje so se posegi zgodili, vendar ne na dovolj strokoven način," je dodal minister in poudaril, da je ukrep pomemben, ker prinaša možnost za izboljšanje položaja vizualnih umetnikov, ki so v zelo težkem stanju, ker je trg v celoti zamrl.

Podporo predlaganemu ukrepu je napovedala večina poslanskih skupin. Marija Bačič iz SD-ja je spomnila, da je enak namen zasledoval tudi predlog zakona, ki ga je v zakonodajni postopek vložila prejšnja ministrica Majda Širca. Obenem je izrazila upanje, da bo še pred koncem mandata sledila tudi kakšna sistemska in dolgoročna sprememba, kot je t. i. zakon o kulturnem evru.

V poslanski skupini Levica po besedah Violete Tomić predlog podpirajo, ker podpira umetnost, ne sme pa ukrep postati izgovor za širitev kulturnih industrij, prav tako ne sme financirati ozkega kroga umetnikov. Iz razočaranja, da ukrep ne bo veljal za občine, pa so predlagali omenjeno dopolnilo. Predlog novele podpirajo tudi v DeSUS-u. Kot je dejal Primož Hainz iz DeSUS-a, bi moral biti položaj umetnikov v Sloveniji že zdavnaj urejen, to pa bo prispevalo k razmeram na trgu umetniških del.

SDS in NSi nasprotujeta

Nasprotovanje so mu izrazili v NSi-ju in SDS-u. Jožef Horvat iz NSi-ja je ocenil, da je namen predloga zakona sicer dober, a je rešitev parcialna, ker se osredotoča predvsem na likovne umetnine in ne na umetnost na splošno. V tem smislu se mu zdi diskriminatoren do drugih umetnikov. Opozoril je tudi periferijo, kjer je investicij manj in je s tem manjša "absorpcijska možnost" za umetniška dela. Anja Bah Žibert pa je odprla vprašanje, kako bo v primerih, ko bo investicija skupen projekt države in lokalne skupnosti.

