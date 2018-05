Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dela, ustvarjena na koloniji, bodo v Dolenjskem muzeju razstavili 6. julija. Foto: BoBo Dodaj v

Sedem likovnikov ustvarja pod streho Dolenjskega muzeja

14. Novomeški likovni dnevi

7. maj 2018 ob 14:31

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

V galeriji Dolenjskega muzeja v Novem mestu znova ustvarjajo udeleženci kolonije Novomeški likovni dnevi. Udeležuje se je pet vidnejših slovenskih likovnikov in dva tuja gosta, ki bodo svoja dela razstavili julija.

Po besedah umetniškega vodje in pobudnika kolonije, novomeškega slikarja in specialista za grafiko Janka Orača tudi letošnji udeleženci ustvarjajo v različnih slikarskih tehnikah in predstavljajo različne ustvarjalne rodove. Teme in motivov jim tudi tokrat niso predpisali, želijo pa si le, da se vsak ustvarjalec izrazi v zanj prepoznavnem likovnem jeziku in Novemu mestu podari eno ustvarjeno delo.

Gosti kolonije so v Ljubljani delujoči slikarji Lojze Adamlje, Tanja Špenko in Sašo Vrabič, ljubljanska kiparka Mojca Smerdu, novomeški grafik in slikar hrvaškega rodu Hamo Čavrk, madžarski slikar Istvan Balind in srbska slikarka Aleksandra Rakonjac.

Na koloniji nastala dela bodo 6. julija razstavili v novomeškem Jakčevem domu, kjer bodo na ogled do 22. septembra. Kolonijo oziroma poletno razstavo pa bo tradicionalno pospremil katalog.

Kot ob začetku 14. Novomeških likovnih dni dejala direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osojnik, se je v novomeški mestni zbirki, ki nastaja ob tej koloniji, do letos nabralo nekaj več kot 100 likovnih izdelkov 96 likovnikov iz Slovenije in nekaterih drugih držav. Kolonija sicer pod okriljem Dolenjskega muzeja poteka dvanajsto leto. Nekaj ustvarjenih del je razstavljenih v prostorih novomeške občinske uprave in rotovža. V Dolenjskem muzeju razmišljajo, da bi ob 15. ali 20. obletnici prirejanja kolonije pripravili pregledno razstavo.

Letošnjo kolonijo bodo razširili z Novomeškimi likovnimi dnevi najmlajših. V sredo bodo tako pripravili kiparsko delavnico za novomeške vrtčevske otroke, novomeški petošolci pa bodo pod vodstvom umetniškega vodja kolonije Orača v četrtek ustvarjali akrilne slike.

Novomeške likovne dneve v Dolenjskem muzeju pripravljajo ob podpori Mestne občine Novo mesto in drugih podpornikov. Skrbnik omenjene mestne likovne zbirke je Dolenjski muzej.

M. K.