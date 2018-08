Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Trenutno si skromnih 140 kvadratnih metrov na Place du Tertre v neposredni bližini bazilike deli okrog 130 umetnikov. Foto: Reuters Pred nekaj leti so slikarji iz podobnih razlogov že zapustili Place des Abbesses - in lastniki lokalov so jih na koncu prosili, naj se vrnejo. Foto: Reuters Dodaj v

Slikarji z Montmartra grozijo, da bodo pospravili svoja stojala

Grozijo s selitvijo

6. avgust 2018 ob 21:01

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Turiste, ki se sprehajajo po Montmartru, že desetletja navdušujejo ilustratorji in portretisti, ki znajo na platno bliskovito ujeti prizore iz kavarnic, pretirane karikature mimoidočih sprehajalcev ali akvarele bazilike Sacré-Coeur.

A v zadnjem času umetniki grozijo, da bodo pospravili svoja slikarska platna in se preselili v kak drug del francoske prestolnice – v njihov življenjski prostor se namreč vse bolj zajedajo gostinci.

"Zdaj je že zelo težko slikati – pravzaprav nemogoče," je za agencijo Reuters potrdil 70-letni slikar Midani M’Barki. "Delamo že v obcestnem jarku. Je to prav, da umetnike odrinejo v jarek?"

Ulični slikarji – v tej obrti so se med svojim bivanjem v Parizu preizkusili tudi nekateri veliki umetniki, na primer nizozemsko-francoski fovist Kees van Dongen in Pablo Picasso – so zaščitni znak Montmartra že od poznega 19. stoletja naprej. Trenutno si skromnih 140 kvadratnih metrov na Place du Tertre v neposredni bližini bazilike deli okrog 130 umetnikov. Moti jih predvsem to, da jim v zadnjih letih ta prostor vse nasilneje odžirajo kavarne in bistroji, ki hočejo imeti kar največ miz na prostem.

"Že slikarskega stojala ne moreš razstaviti na enem samem kvadratnem metru," opozarja slikarka Kinga Zakrzfeska. "Ker imamo še vso svojo opremo – barve, stolčke – en meter pač ni dovolj." Moti jih tudi visoka najemnina za ta borni prostorček: plačevati morajo 620 evrov na mesec za kvadratni meter, medtem ko kavarne za isto kvadraturo odštejejo "samo" 585 evrov.

Umetniki so šli prejšnji mesec protestno odložit svoje čopiče pred mestno hišo – pritožili so se, ker kavarne po njihovi oceni zasedajo kar 80 odstotkov omenjenega trga. M’Barki napoveduje, da se bodo, če se ne bodo zgodile spremembe, vsi skupaj preselili kam drugam. (Predstavniki mestnih oblasti njihove pritožbe niso javno komentirali.)

"Zgodovinsko ta trg ni znan po vrhunski kulinariki, pač pa po slikarstvu," je upravičeno pripomnila Yola Marie-Jolan. "Turisti prihajajo, da bi videli slikarje."

A. J.