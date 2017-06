Svet Slovenske filharmonije Peršaku poslal predlog za Damjanovičevo razrešitev

Minister bo predlog komentiral, ko ga bo preučil

23. junij 2017 ob 16:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Novi svet Slovenske filharmonije je ministru za kulturo Tonetu Peršaku posredoval predlog za razrešitev direktorja SF-ja Damjana Damjanoviča. Predlog so med drugim utemeljili z besedami, da Damjanovič ne spoštuje predpisov in splošnih aktov zavoda in jih krši ter zanemarja.

Kot so še zapisali ob koncu utemeljitve, v kateri v osmih točkah argumentirajo predlog razrešitve, Damjanovič malomarno opravlja svoje dolžnosti, nekaterih pa sploh ne opravlja, zaradi česar so v zavodu nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti. Trenutnemu direktorju očitajo še neodgovorno, negospodarno in nenamensko porabo javnih sredstev in to, da z nekompetentnim vodenjem zavodu onemogoča izvajanje poslanstva, ki izhaja iz ustanovitvenega akta. Prav tako menijo, da je s svojim nevestnim in nepravilnim delom zavodu povzročil veliko materialno in moralno škodo.

Damjanovič je odgovoren za nevzdržne razmere v SF-ju

Na podlagi prvega odstavka 11. člena ustanovitvenega akta SF-ja je to razlog za predčasno razrešitev direktorja Damjanoviča, so zapisali člani sveta, ki menijo, da so razmere v zavodu, za katere je neposredno odgovoren Damjanovič, nevzdržne. Nadaljnje sodelovanje med direktorjem in kolektivom ni več mogoče, ne da bi resno ogrozilo poslanstvo SF-ja, zato ministra pozivajo, da ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi.

Na ministrstvu potrjujejo, da so prejeli predlog za Damjanovičevo razrešitev. Minister bo zadevo komentiral, potem ko jo bo preučil, predvidoma prihodnji teden.

Svet zavoda je predlog za razrešitev direktorja SF-ja Damjanoviča izglasoval na 4. seji 14. junija na podlagi predhodno pridobljene dokumentacije ter po obravnavi in pojasnilih direktorja na 2., 3. in 4. seji. Dejal je, da delo direktorja in njegov način vodenja zavoda ne omogočata kakovostnega izvajanja poslanstva SF-ja, so še zapisali v predlogu za Damjanovičevo razrešitev.

Damjanovič: Gre za zrežiran proces

Damjanovič je že naslednji dan predlog za razrešitev komentiral kot "zrežiran proces" članov sveta zavoda. Trdi, da svet zavoda nima argumentiranih krivdnih razlogov, temveč le mnenje, da je kriv za nastali položaj v zavodu, kar pa bodo morali še dokazati.

M. K.