Ministrstvo bo predlog razrešitve Damjanoviča komentiralo po prejemu argumentov

15. junij 2017 ob 19:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo se bo na predlog novega sveta Slovenske filharmonije za razrešitev direktorja Damjanoviča odzvalo po prejemu argumentov, ki jih na svetu šele pripravljajo.

Kot smo poročali je novi svet Slovenske filharmonije (SF), ki se je konstituiral maja, sklenil ministru za kulturo Tonetu Peršaku razrešitev direktorja Damjana Damjanoviča predlagati, ker meni, da njegovo delo ne omogoča kakovostnega opravljanja poslanstva SF. Predsednica sveta Marjetica Mahne je pojasnila, da bodo predlog utemeljili na podlagi doslej pridobljenih informacij, gradiv in direktorjevih pojasnil s sedanjih štirih sej.

Po njenih besedah so že na konstitutivni seji zaprosili vodstvo SF-ja za interne akte, gradiva in dokumente, z direktorjevimi pojasnili pa niso bili zadovoljni. Damjanovič bi "zelo težko tudi zagovarjal kakšno od obravnavanih zadev," trdi predsednica sveta zavoda.

Damjanovič je predlog za razrešitev komentiral kot "zrežiran proces" članov sveta zavoda, čemur pritrjuje po njegovem mnenju doslej prvi primer, da je nacionalna televizija v nek zavod v državi poslala svojo ekipo, da je snemala štiriurno sejo - ta je v TV Odmevih tudi sporočila sklep seje.

"Mislim, da je več kot očitno, da je zadaj neka igra," je komentiral Damjanovič. Zanimivo se mu namreč zdi, da je novi svet zavoda v tako hitrem času "odkril več kot računsko sodišče in ostale kontrole v SF, ki niso odkrile nič nezakonitega", pa tudi notranja revizija ministrstva za kulturo še ni zaključena.

Svet zavoda po Damjanovičevih besedah nima argumentiranih krivdnih razlogov, temveč le mnenje, da je kriv za nastalo situacijo v zavodu, kar pa bodo morali še dokazati. "Delovali smo v interesu zavoda. Tudi na sami seji je že bilo rečeno, da smo dosegali presežke, ki smo jih namenjali za nekaj, s čimer pa se zavod zdaj ne strinja," je dodal Damjanovič.

Imajo zaposleni tehtne razloge?

Po njegovih informacijah je minister zaposlenim v SF pojasnil, da nimajo tehtnih razlogov za njegovo razrešitev, in predlagal, da bi počakali do izteka mandata prihodnje leto. "Iz vsega tega je videti, da gre za pritisk na ministra, da bo prisiljen ali pa ne narediti nek korak v nasprotju s svojo voljo in tudi v nasprotju z zakonom," je prepričan Damjanovič. Meni tudi, da se je ta pritisk zgodil zato, ker je 29. junija napovedano njegovo prvo zaslišanje v tožbi, ki so jo vložili zoper oba sindikata in vodstvo stavkovnega odbora SF glede zakonitosti oziroma nezakonitosti stavke zaposlenih v SF.

Zaposleni s predlogom razrešitve zadovoljni

Zaposleni v SF so po besedah njihove predstavnice v svetu zavoda Marine Kopše s predlogom sveta zadovoljni. Z možnostjo, ki jim jo je omenil minister, da bi Damjanovič ostal do konca mandata, obenem pa bi nastavili nekoga, ki bi do takrat komuniciral z orkestrom, pa se ne strinjajo. Orkestraši bodo o tem glasovali v prihodnjih dneh, zboristi pa so po njenih trditvah o tem glasovali negativno.

Kot je še dejala Kopšetova, so zaposleni potrpežljivo čakali vse od januarja, ko je minister dejal, da lahko s 1. julijem računajo na novega direktorja. Zdaj se je po njenem mnenju izkazalo, da gre za zavlačevanje, vzdušje v hiši pa je medtem izjemno neproduktivno.

Spomnimo, da je Damjanovič na čelu SF-ja od oktobra 2003, ko je ga po nekaj neuspelih razpisih na to funkcijo imenovala takratna ministrica Andreja Rihter. V teh letih je računsko sodišče zavodu za leta 2012 izreklo negativno mnenje o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja, z nekaterimi popravljalnimi ukrepi pa ni bilo zadovoljno niti v porevizijskem poročilu, zaradi česar je presodilo, da je SF kršila obveznost dobrega poslovanja.

G. K.