Sviz podprl svet filharmonije glede poziva o razrešitvi Damjanoviča

Sviz (Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture je podprl svet Slovenske filharmonije, ki je ministra za kulturo Toneta Peršaka pozval, naj razreši direktorja Damjana Damjanoviča.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bi z razrešitvijo poskrbel za ureditev dlje trajajočih kaotičnih in neprimernih razmer za delo v glasbeno-umetniški instituciji, v kateri po njihovem nekompetentno vodenje, nekorekten odnos, žalitve in tudi kršitve predpisov, ki so jih zaposleni deležni od direktorja, onemogočajo ustrezne razmere za delovanje.

V sredu je novi svet filharmonije, ki se je konstituiral maja, je ministru predlagal Damjanovičevo razrešitev. Svet namreč meni, da delo direktorja ne omogoča kakovostnega opravljanja poslanstva SF. Utemeljitev, zakaj se je odločil za ta predlog, mora svet sicer še pripraviti, to pa namerava ministrstvu posredovati prihodnji teden.

Ministrstvo je napovedalo, da bo predlog razrešitev komentiralo po prejemu argumentov. Minister je sicer po informacijah iz SF zaposlenim nedavno pojasnil, da nimajo tehtnih razlogov za njegovo razrešitev, in predlagal, da bi počakali do izteka mandata prihodnje leto, a se s tem zaposleni ne strinjajo.

Sindikata Sviz in Glosa sta pred časom opozorila, da sta prejela več pritožb o nekompetentnem vodenju filharmonije in neprofesionalnem odnosu do zaposlenih ter kršitvah predpisov direktorja Damjanoviča. Konec lanskega leta so zaposleni v orkestru z opozorilno stavko v času večerne vaje zahtevali tudi direktorjev odstop in zagotovitev dejavne vloge pri izbiri novega direktorja.

