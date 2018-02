"Takšna nestrpnost kliče po žrtvovanju umetnosti za gašenje jeze proti drugim tegobam Slovencev"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 34 glasov Ocenite to novico! V znak podpore napadenim umetnikom je bila v PEN nemudoma sprejeta Simona Semenič. Sprejetje Maje Smrekar pa je v postopku. Foto: BoBo V Slovenskem centru PEN z veliko zaskrbljenostjo ugotavljajo, da tako zlonamerne, osredotočene in očitno koordinirane kampanje, naperjene zoper umetnike, ne pomnijo od primera Kocbek in drugih primerov stalinistične prakse javnih diskvalifikacij v prejšnjem stoletju. Foto: BoBo Slovenski center PEN je zgrožen nad možnostjo, da bi tovrstna obravnava umetnosti in takšen napad na umetnike in njihova dela pridobila status legitimnega sogovornika v umetniških in drugih področjih javnega delovanja ali celo postala del t. i. javnega mnenja o umetniških in drugih zadevah javnega značaja. Več združenj umetnikov je v teh dneh ostro obsodilo napade na nagrajence, predvsem gre za očitke proti intermedijski umetnici Maji Smrekar in gledališki ustvarjalki Simoni Semenič, a tudi književniku Borisu A. Novaku in predsedniku upravnega odbora Prešernovega sklada Vinku Möderndorferju. Foto: BoBo Sorodne novice Književni prevajalci ostro proti "neznosni lahkosti gostilniškega vrednotenja umetnosti" Peršak ogorčen zaradi napadov na dobitnike Prešernovih nagrad Likovni, dramski in filmski ustvarjalci branijo svobodo umetniškega dela Dodaj v

18. februar 2018 ob 12:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sovražni govor, usmerjen proti letošnjim Prešernovim nagrajencem, so ostro obsodili tudi v Slovenskem centru PEN, kjer opozarjajo, da je plaz napadov, zmerljivk, groženj in pozivov k linču "spodbudil neopravičeno in neutemeljeno nestrpnost, ki kliče po žrtvovanju umetnosti za gašenje jeze proti vsem drugim tegobam Slovencev, zlasti pa za merjenje moči v predvolilnem času".

Slovenski center PEN se je sicer nasprotovanju grozilnim in ogrožajočim komentarjem, usmerjenim proti letošnjim dobitnikom Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada, pridružil že pri spontano napisani protestni izjavi Ženskega odbora Mira. Kot je v izjavi za javnost zapisala predsednica Slovenskega centra PEN Ifigenija Simonović, so v znak podpore v PEN nemudoma sprejeli gledališko umetnico Simono Semenič, sprejetje intermedijske umetnice Maje Smrekar je v postopku. Vinko Möderndorfer in Boris A. Novak pa sta cenjena člana PEN-a že desetletja, je spomnila.

Kot je znano, so bili sovražni komentarji usmerjeni prav v omenjene štiri lavreate, a tudi proti članicam in članom komisij, ki so nagrade dodeljevali.

Temelj države, ki ga niso pripravljeni podpreti

"Gre za neustavljivo srhljivo umazano in banalnosti napito povodenj, ki duši razsodnost, stanovsko tovarištvo in solidarnost," so zapisali v centru PEN. Plaz zmerljivk, napadov in groženj pa presega vse podobne pojave v tisku, v elektronskih medijih in na spletnih forumih do zdaj. V preteklih letih se je bistveno poslabšal položaj samostojnih umetnikov, poslabšale so se možnosti za manifestiranje umetnosti na vseh področjih, so opozorili. "Bistveno pa se je zmanjšalo spoštovanje kulture v političnih krogih, ki se na kulturo sklicujejo kot na temelj države, a je niso pripravljeni podpreti in vzdrževati, kakor bi bilo treba."

Ob tem so opozorili, da pri tem ne gre za kritiko ali izraze nestrinjanja z določenim delom, vsebino ali obliko posameznih umetniških praks, ki so v vsej občasni ostrini in gnevu pogost in pričakovan pojav in ki vsako leto ob kulturnem prazniku vzplamti. "V Slovenskem centru PEN z veliko zaskrbljenostjo ugotavljamo, da tako zlonamerne, osredotočene in očitno koordinirane kampanje, naperjene zoper umetnike, ne pomnimo od primera Kocbek in drugih primerov stalinistične prakse javnih diskvalifikacij v prejšnjem stoletju."

Kot so še zapisali v protestnem pismu, je Slovenski center PEN zgrožen nad "možnostjo, da bi tovrstna obravnava umetnosti in takšen napad na umetnike in njihova dela pridobila status legitimnega sogovornika v umetniških in drugih področjih javnega delovanja ali celo postala del t. i. javnega mnenja o umetniških in drugih zadevah javnega značaja".

Obenem PEN podpira pobude in zahteve ustvarjalcev na vseh področjih kulture. "Zagovarja vse umetnike ne glede na njihovo nacionalnost, spol, spolno usmerjenost, starost, socialni status. Ne omalovažuje pomembnosti ljubiteljskih dejavnosti in ne zagovarja ukinjanja vrhunskih ustanov in omejevanja svobode umetniškega izražanja."

Sovražni govor, usmerjen proti Prešernovim nagrajencem, so v preteklih dneh ostro obsodili številni posamezniki in kulturne organizacije, med drugim Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, Društvo slovenskih knjižnih prevajalcev in Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije. Ogorčenje nad napadi je izrazil tudi minister za kulturo Tone Peršak.

M. K.