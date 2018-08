Vzhodnoevropske konstrukcije utopije v poletni šoli Moderne galerije

Mednarodna poletna šola se bo odvila med 24. in 31. avgustom

14. avgust 2018 ob 16:56

Moderna galerija v Ljubljani prvič organizira mednarodno poletno šolo z naslovom Konstrukcije utopije – vzhodnoevropske avantgarde in njihova dediščina. K udeležbi vabljeni podiplomski študenti umetnosti.

Program bo obravnaval muzealizacijo, interpretiranje in predstavljanje vzhodnoevropske avantgardne umetnosti. Poudarek bo še zlasti na temah, umetnikih in skupinah ter družbenopolitičnem kontekstu povojnih avantgard in njihovem pomenu za sodobno umetnost in institucionalno delo.

V Moderni galeriji in Muzeju sodobne umetnosti Metelkova se bodo zvrstila predavanja, predstavitve in delavnice. Vsa predavanja v Avditoriju Moderne galerije bodo javna. Tako v Moderni galeriji kot tudi v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova bodo potekale delavnice, ki jih bodo vodili predavatelji samo za udeležence poletne šole, so sporočili iz galerije.

Delavnice bodo vključevale tudi delo z zbirko vzhodnoevropske umetnosti Arteast 2000+ in nacionalno zbirko Moderne galerije. Za osrednjo temo poletne šole je še zlasti pomembna zbirka Arteast 2000+, v kateri se nahajajo dela svetovno znanih umetnikov, kot so Marina Abramović, Ilya Kabakov, Komar & Melamid, kot tudi drugi pomembni umetniki iz vseh vzhodnoevropskih držav.

Pisana paleta predavateljev

Poletno šolo sta zasnovala eden najvidnejših teoretikov in kustosev vzhodnoevropske umetnosti Boris Groys ter direktorica Moderne galerije in kustosinja mnogih razstav vzhodnoevropske umetnosti in iniciatorka zbirke Arteast 2000+ Zdenka Badovinac, ki bo na poletni šoli tudi predavala.

Predavali bodo tudi Boris Buden, Keti Čuhrov, Eda Čufer, Branislav Dimitrijević, Mladen Dolar, Vit Havranek, Marko Jenko, Lev Kreft, Bojana Piškur, Igor Španjol in Arsenij Žiljajev.

Poletno šolo bo uvedel javni program, ki se navezuje na trenutno razstavo v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova Nebeška bitja. Ne človek ne žival, in sicer predavanje umetnika in filozofa Alexija Kukuljevica ter performans znanega ruskega performerja Olega Kulika.

G. K.