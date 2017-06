Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Salvador Dalí spada med najbolj znane in najbolj ekstravagantne španske umetnike 20. stoletja. Portret iz leta 1939 je posnel Carl Van Vechten. Foto: Wikipedia Salvador Dalí s svojo življenjsko sopotnico Galo, muzo, ki jo je ovekovečil na številčnih delih. Tožnica trdi, da je imel razmerje z njeno materjo leta 1955, ko sta bila z Galo poročena več kot 20 let. Foto: AP Iz Španije je v 20. stoletju na svetovno likovno prizorišče odločno stopilo več vplivnih slikarjev. Najbolj ekstravaganten med njimi je bil gotovo nadrealist Salvador Dalí. Foto: EPA Eno od Dalíjevih najbolj prepoznavnih, najbolj značilnih in največkrat reproduciranih del - Vztrajnost spomina, olje na platnu iz leta 1931, ki ga hranijo v newyorški MoMi. Foto: Wikipedia Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaradi ugotavljanja očetovstva bodo izkopali Salvadorja Dalíja

Umetnikove posmrtne ostanke bi lahko izkopali že julija

26. junij 2017 ob 16:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sodišče v Madridu je odredilo izkop posmrtnih ostankov Salvadorja Dalíja na podlagi zahtevka za ugotovitev očetovstva, ki ga je vložila neka španska prerokovalka iz kart. Ta trdi, da je hči znamenitega španskega umetnika, ki naj bi imel leta 1955 razmerje z njeno materjo, njegovo pomočnico.

Po navedbah sodnice Maríe del Mar Crespo je analiza DNK umetnikovih posmrtnih ostankov potrebna, saj nimajo na voljo drugih bioloških ostankov ali predmetov, s pomočjo katerih bi lahko preverili informacijo oziroma vzeli vzorec za preizkus očetovstva, ki ga bodo opravljali na Nacionalnem toksikološkem inštitutu.

Maria Pilar Abel Martínez se je po poročanju španskega časnika El Pais rodila leta 1956 v Figueresu, mestu, kjer je Dalí pokopan. Da je Dalí njen biološki oče skuša dokazati že nekaj let, zahtevek pa je vložila že 2015. Trdi, da je njena mati delala za Dalíjevo družino, ko je ta bivala v Cadaquésu. Dalí je bil tedaj poročen s svojo veliko ljubeznijo in muzo Galo, s katero nista imela otrok. Skupaj sta živela od leta 1929, civilno sta zakon sklenila leta 1934, cerkveno pa sta se znova poročila tri leta zatem, ko naj bi imel po besedah Abel Martínezove razmerje z njeno materjo.

O pravem očetu naj bi ji pripovedovala babica

Tožnica pravi, ji je o njenemu pravemu očetu prva pripovedovala mati njenega očima, ki naj bi ji večkrat rekla: "Vem, da nisi hči mojega sina. Si otrok velikega slikarja, a nič manj te nimam rada." Babica naj bi ji prav tako večkrat očitala, da je čudaška kot njen oče, s čimer naj bi namigovala na ekstravagantni značaj znamenitega nadrealista.

Ko je leta 2015 vložila zahtevek za ugotovitev očetovstva, je Abel Martínezova medijem izrazila upanje, da bo analiza DNK prinesla rezultate in bo ta zgodba končana. V primeru, da bo očetovstvo zares potrjeno, Abelovi pripada pravica do očetovega priimka in avtorskih pravic njegovih del, vendar bo to morala na sodišču zahtevati ločeno. Fundacija Gale Dalíja dogodka za zdaj še ni komentirala. Po besedah odvetnika tožnice Enriqueja Blánqueza datum izkopa še ni določen, "lahko pa bi se to zgodilo julija".

Na sodišču že leta 2005

Pilar Abel Martínez , ki je bila osem let prerokovalka na televiziji v Gironi, je leta 2005 tožila pisatelja Javierja Cercasa zaradi razžalitve, ki jo je čutila, ko se je prepoznala v enem od likov njegovega romana Soldados de Salamina. Zahtevala je 600.000 evrov, vendar pa je gironski sodnik zahtevek zavrnil z utemeljitvijo, da gre za fiktivno delo avtorja, ki tožnice ni poznal.

Slikar, ki je znal gojiti kult o lastnem geniju

Salvador Dalí se je rodil leta 1904 v Figueresu v Španiji. Po študiju v Madridu je leta 1927 odšel v Pariz in se tam seznanil z rojakom Pablom Picassom, Andréjem Bretonom in nadrealističnim gibanjem. Leta 1940 se je izselil v ZDA, 1948 pa se je vrnil v Francijo. Čeprav morda ne spada med najvplivnejše predstavnike nadrealistične smeri, pa je verjetno najbolj prepoznaven predstavnik tega gibanja. Svoje slave si ni krojil zgolj z umetninami, ampak tudi s provokativnim življenjskim slogom. Na podlagi študija psihoanalize je razvil t. i. paranoično-kritično metodo slikanja, s katero je kot slikar naturalistično natančne slikovne detajle združeval v ekscentrične in celo absurdne kombinacije, ki jih je sam imenoval "ročno naslikane fotografije sanj". Enako dobro se je znašel za slikarskim stojalom kot na medijskem prizorišču, znal je ustvariti in gojiti kult o svojem geniju. Njegov opus zajema obdobje skoraj celotnega 20. stoletja, saj je začel ustvarjati že kot otrok, slikal pa je vse do smrti leta 1989. Njegova dela so trenutno na ogled na Lendavskem gradu.

