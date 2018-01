Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Direktorica Vatikanskih muzejev ugotavlja, da je pomanjkanje kulturne senzibilnosti obiskovalcev velika težava. Med drugim jo jezi nespoštljivost obiskovalcev v želji po dobrih slikah. Foto: EPA 55-letna Barbara Jatta, ki je na mestu direktorice Vatikanskih muzejev okroglo leto, skrbi za eno največjih umetnostnih zbirk na svetu - več kot 70 tisoč zakladov evropske umetnosti iz obdobja od antike do 20. stoletja je shranjenih v galerijah, ki v dolžino merijo kar sedem kilometrov. Foto: EPA Sorodne novice Vatikan: Dragocene umetnine čistijo s pomočjo mleka papeževih krav Vatikan in Kitajska do izboljšanja skaljenih odnosov prek izmenjave umetnin Dodaj v

Žvečilni gumiji, odpadki in obsedeno fotografiranje: nespoštljivi obiskovalci Vatikanskih muzejev

Eno leto Barbare Jatta na čelu Vatikanskih muzejev

1. januar 2018 ob 12:29

Rim - MMC RTV SLO, STA

"Tudi kultivirani, elegantni in povabljeni gostje to počnejo," se glede nekulturnega vedenja žalosti Barbara Jatta, ki je z lanskim letom nastopila mesto direktorice Vatikanskih muzejev.

55-letno Barbaro Jatta, sicer prvo žensko na čelu Vatikanskih muzejev, med drugim jezijo žvečilni gumiji pod lesenimi klopmi iz 17. stoletja in kup odvrženih plastenk z vodo. Kakšno pomanjkanje kulture, kako je to sploh mogoče, se je direktorica retorično vprašala v izjavi za nemško tiskovno agencijo DPA.

Pomanjkanje kulturne senzibilnosti

Jatta, ki kot direktorica te institucije skrbi za več kot 70 tisoč zakladov evropske umetnosti iz obdobja od antike do 20. stoletja, tako ugotavlja, da je pomanjkanje kulturne senzibilnosti obiskovalcev velika težava.

Po njenih besedah so številni obiskovalci nespoštljivi tudi v želji po dobrih slikah. Dodala je še, da čistilno osebje vsak dan najde nešteto stvari, ki pa v enega najuglednejših svetovnih muzejev preprosto ne sodijo.

Okroglo leto na čelu muzejev

Barbara Jatta je na mestu direktorja muzejev s 1. januarjem 2017 zamenjala 77-letnega Antonia Paoluccija, umetnostnega zgodovinarja in nekdanjega italijanskega ministra za kulturo.

Paoluccijevi napori so bili usmerjeni v modernizacijo in spopadanje z navalom vse večjih množic turistov - "težava", s katero se ukvarjajo na večini lokacij italijanskih kulturnih znamenitosti. V njegovem mandatu je med letoma 2007 in 2015 obisk Vatikanskih muzejev poskočil za strmih 40 odstotkov.

V Rimu rojena Barbara Jatta je v Vatikanu zaposlena od leta 1996. Do lani je bila na mestu pomočnice direktorja Vatikanskih muzejev, pred tem pa je poučevala na Univerzi v Neaplju.

Ustanovljeni že v 16. stoletju

Vatikanske muzeje je ustanovil papež Julij II. leta 1506, za javnost pa so jih odprli leta 1771. V muzejih, katerih del je tudi znamenita Sikstinska kapela, letno naštejejo več kot šest milijonov obiskovalcev.

