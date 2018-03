Affleck in Damon za spolno in rasno raznolikost v filmih

Spremembe v pogodbah zaradi oskarjevskega govora Frances McDormand

13. marec 2018 ob 18:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralca Ben Affleck in Matt Damon sta v pooskarjevskem marcu začela uresničevati idejo o posebni klavzuli o zastopanosti, poimenovani inclusion rider, ki ureja večjo vključenost manjšin v filmske ekipe.

Klavzulo je v svojem odmevnem oskarjevskem govoru zahtevala Frances McDormand. Igralka, ki je letos dobila oskarja za glavno žensko vlogo v filmu Trije plakati pred mestom, je pozvala filmsko industrijo, naj s posebno klavzulo v pogodbah manjšinam omogoči večjo navzočnost v filmski industriji. Klavzulo lahko na zahtevo igralca vstavijo v njegovo pogodbo. McDormandova je na tiskovni konferenci po oskarjih povedala tudi, da je bila zgrožena, ko je ugotovila, da 35 let svojega dela v industriji za to možnost ni vedela. Člen namreč lahko vpliva na najmanj petdesetodstotno spolno, rasno in drugo raznolikost v filmski ekipi, na filmskem platnu in za njim.

Klavzula o zastopanosti v vse pogodbe

Damon in Affleck sta hitro ukrepala in kot solastnika produkcijske hiše Pearl Street Films sklenila, da bosta od zdaj naprej v vseh svojih filmih upoštevala klavzulo o zastopanosti. Novico je javnosti s filmskega festivala South by Southwest po Twitterju javila producentka iz njune hiše, Fanshen Cox DiGiovanni (njen tvit lahko preberete spodaj). V Pearl Street Filmsu so producirali filme, kot sta Manchester by the Sea in Jason Bourne. Igralca pa sta leta 1997 skupaj prejela oskarja za scenarij filma Dobri Will Hunting, v katerem sta tudi odigrala glavni vlogi.

S tem sta se igralca vključila v novo obdobje Hollywooda, ki po aferi Weinstein poskuša na novo zapisati razmerja moči, z gibanji #metoo in #timesup. Sredi zgodb o spolnih zlorabah se je sicer znašel tudi brat Bena Afflecka, Casey Affleck, protagonist filma Manchester by the Sea, Damon pa je s svojimi komentarji lani razjezil podpornike #metoo in se jim nato tudi opravičil.

Tudi Michael B. Jordan podpira vključevanje

Vključevanju novih klavzul se je prvi glasno pridružil igralec Michael B. Jordan, trenutno znan zaradi vloge v uspešnici Črni panter, ki je 7. marca najavil, da bo dodal klavzulo v pogodbe svoje produkcijske hiše Outlier Society Productions.

Konec epidemije nevidnosti?

Izraz inclusion rider je kot orodje na poti do večje enakopravnosti predlagala Stacy L. Smith iz Iniciative za vključevanje Annenberg, ki se ukvarja z raziskovanjem vključevanja in raznolikosti v zabavni industriji. O temi je govorila tudi v svojem TED-predavanju (video si lahko ogledate spodaj). V svojem predavanju poudarja, da morajo filmi odražati svet, v katerem živimo. To pa ni mogoče, dokler le štiri odstotke od 1.100 najuspešnejših hollywoodskih filmov posnamejo ženske, le 5,2 odstotka temnopolti Američani in le 3,2 odstotka režiserji z azijskimi koreninami.

S klavzulo o zastopanosti bi lahko vsi, med njimi ženske, temnopolti, pripradniki LGBT-skupnosti in ljudje s posebnimi potrebami, dobili mesto na velikem platnu in v filmskih ekipah, ki filme ustvarjajo. Smithova zahteva, da se ustavi epidemija nevidnosti in se v zgodbe vključi like, ki predstavljajo vso družbo, ne le njenega dela. Po njenem mnenju je skrivno orožje zabavne industrije pripovedovanje zgodb in te morajo biti zgodbe vseh.

.@michaelb4jordan Thank you for always supporting broader representation in the industry. On behalf of Pearl Street Films, Matt Damon, @BenAffleck, Jennifer Todd, Drew Vinton & I will be adopting the #InclusionRider for all of our projects moving forward. https://t.co/ODit24D2Rb — Fanshen (@fanshen) March 13, 2018

N. Š.