Zgodba, ob kateri so odraščale generacije otrok, pripoveduje o malem srnjačku, ki mu je namenjena pomembna funkcija, trenutno zaupana njegovemu očetu, velikemu princu gozda. O življenju v gozdu in strašnem svetu zunaj njega, kjer bivajo neusmiljeni lovci, ga je poučevala njegova mati. Življenje srnjaka ni lahko, lovec mu smrtno ustreli mater, gozd zajame požar, vendar na koncu si vendarle tudi Bambi ustvari svojo družino in sprejme zadano mu usodo. Foto: Disney Ko je pred sedemdesetimi leti film prvič prišel v kinematografe, so se kritiki med drugim spravili tudi na po njihovem mnenju pretirano nedolžne in otroške obraze gozdnih živali. Foto: Disney/Imdb

Bambi: prva Disneyjeva animacija, ki otrokom ni kazala "pocukrane" resničnosti

Disneyjev Bambi še po 75 letih osvaja srca

26. maj 2017 ob 09:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letos mineva 75 let od izida Disneyjeve kultne animacije o srnjačku Bambiju. Zgodba o osirotelem srnjačku in njegovih gozdnih prijateljih še tri četrt stoletja po nastanku presune s svojim alegoričnim sporočilom o smrti nedolžnega otroštva.

Film je nastal po knjigi avstrijsko-madžarskega avtorja Felixa Saltna, ki je bila prevedena že v 30 jezikov.

Bambi je še vedno med najbolj priljubljenimi animiranimi filmi vseh časov. Disneyjeva klasika velja za prelomnico v zgodovini studia, saj se prvič zgodi, da ne umrejo le čarovnice in pošasti, temveč tudi nedolžen lik. Prizor smrti Bambijeve mame, ki pade pod lovčevimi streli, velja za enega najbolj žalostnih v zgodovini filma.

Vojna spremeni perspektive

Premierno so ga leta 1942 predvajali v New Yorku in kljub prvotni finančni izgubi je leto pozneje osvojil tri oskarje. Po vojni so risanko predvajali znova in leto 1947 ji je bilo bolj naklonjeno. Danes ostaja Bambi še vedno eden izmed najuspešnejših filmov vseh časov.

Kako otroke soočiti s smrtjo?

Kritiki animiranega filma na začetku niso sprejeli z naklonjenostjo. Zdel se jim je preveč žalosten in zato neprimeren za otroke. Direktor produkcije pri Disneyju Paul Felix pa je povedal, da smrti Bambijeve mame iz filma enostavno niso mogli izpustiti. Je pa poudaril, da je zelo pomembno, kako takšen prizor v film umestiš. Po njegovih besedah je treba gledalce nanj pripraviti.

Kljub vsemu je prizor tlakoval pot številnim žalostnim epizodam v poznejših Disneyjevih filmih - tudi smrti kralja Mufase v Levjem kralju.



Prihaja "diamantna izdaja"

Felix, ki se ob jubileju ukvarja z diamantno izdajo albuma na Blu-rayju in DVD-ju, je povedal, da si je film prvič ogledal šele v odraslih letih, pa ga je kljub vsemu ganil. Pohvalil je tudi njegovo izredno tehnično dovršenost in rabo barv.

Knjiga je menda zelo zaznamovala tudi otroštvo nekdanjega Beatla Paula McCartneyja in ga je spodbudila, da je postal borec za pravice živali.

Poleg glavnega junaka so si mnogi risanko zapomnili po simpatičnem zajčku Tolkaču, radovednem opravljivcu, ki se lepo dopolnjuje s plašnim in nerodnim Bambijem. Film, ki se je leta 2008 znašel na tretjem mestu desetih najboljših ameriških animiranih filmov, je uvrščen tudi v Narodni filmski register Kongresne knjižnice.

A. J.