Bo George Clooney odprl beneški festival?

Ugibanja okrog sporedanajstarejšega festivala na svetu

6. junij 2017 ob 09:13

Benetke - MMC RTV SLO

Festival v Cannesu je za nami in oči filmske srenje se počasi obračajo proti Benetkam, ki bodo v prvem tednu septembra gostile naslednjega iz "velike trojice" evropskih filmskih festivalov. Neuradno se šušlja, da bi čast otvoritvenega filma lahko pripadla Georgeu Clooneyu.

Roko na srce, festival v Cannesu nikoli ni bil tisti, na katerem se "lovi" ameriške oskarjevske vabe, najbrž predvsem zato, ker pride na vrsto že v prvi polovici koledarskega leta. Veliki studii se v zadnjih letih nagibajo k poznopoletnim temperaturam v Benetkah, kjer so prve projekcije dobili denimo Dežela La La, V žarišču, Težnost in Birdman, filmi, ki so jih kasneje zasuli z nagradami.

Po namigih časnika La Stampa naj bi bil favorit za odprtje letošnjega beneškega filmskega festivala Suburbicon v režiji Georgea Clooneyja. Seznam filmov, ki se bodo na 74. izdaji festivala potegovali za zlatega leva za najboljši film, bo sicer festivalski direktor Alberto Barbera razkril konec julija.

Suburbicon je šesti film pod Clooneyjevo režijsko taktirko. Pred njim je nazadnje režiral ne ravno posrečeno vojno dramo Varuhi zapuščine, med drugim pa se je podpisal tudi pod režijo črno-bele drame Lahko noč in srečno, ki je pobrala sedem nominacij za oskarje.

Suburbicon je sicer že dobil uradni datum za začetek redne distribucije, 3. november. Uvrstitev na spored proti koncu leta pomeni, da studio Paramount cilja na sezono nagrad in morebitne nominacije za oskarje.

Novodobni kult Sicario dobi nadaljevanje

Med filmi, ki bi se lahko pojavili v tekmovalnem programu beneškega festivala, La Stampa navaja še Soldado, nadaljevanje mamilarske srhljivke Sicario: Onkraj zakona, z Beniciom del Torom in Joshom Brolinom v glavnih vlogah. (Pod Sicario je sicer podpisan Denis Villeneuve, režijo Soldada pa je prevzel Italijan Stefano Sollima.)

Italijanska kinematografija bi bila lahko na festivalu zastopana tudi s filmom Paola Virzija z naslovom The Leisure Seeker, ki je nastal po istoimenskem romanu Michaela Zadooriana, v glavnih vlogah pa sta zaigrala Helen Mirren in Donald Sutherland.

Domača aduta

Po uspehu s filmom Cezar mora umreti, zmagovalcem 62. Berlinala, pa želita brata Paolo in Vittorio Taviani na letošnjem beneškem festivalu predstaviti svoj novi film Una questione privata. Film temelji na romanu italijanskega pisatelja Beppeja Fenoglia, snemali so ga v Piemontu in v okolici Rima.

Mednarodni filmski festival bo v Benetkah potekal od 30. avgusta do 9. septembra.

A. J.