Burgerjev Ivan potuje vse do kitajskega občinstva

Film Ivan je kompleksna upodobitev ženske v duševni stiski. Kot pričakovano je na lanskem Festivalu slovenskega filma izvrstna Maruša Majer dobila vesno za najboljšo žensko vlogo. Foto: SFC/Marko Brdar Ogromno floskul na račun tega, da gre za otroke, imamo – koliko pa zanje res naredimo? Ko se človeček rodi, je nebogljen in zelo odvisen od naših odločitev, tako konkretno kot tudi na simbolni ravni. Vsi govorimo, da je za otroke treba poskrbeti, obenem pa onesnažujemo, trošimo ogromno nafte – vse, kar bo zelo otežilo življenje ljudem, o katerih floskuliramo, češ da nam je toliko do njih. Janez Burger Ivan je nastal v režiji Janeza Burgerja (1964), ki s Srdjanom Koljevićem, Melino Pota Koljević in Alešem Čarom podpisuje tudi scenarij. Foto: BoBo

20. februar 2018 ob 13:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski igrani celovečerni film Ivan, ki ga je njegov avtor Janez Burger opisal kot "dramo o sprejemanju napačnih odločitev", je bil prodan kitajski distribucijski družbi Huaulu in tako bo v kitajskih kinematografih in tudi na televiziji na ogled že letos.

V filmu Ivan sledimo zgodbi mlade ženske (upodablja jo izjemna Maruša Majer), ujete v nasilno korupcijsko afero, ki je prisiljena v nemogočo odločitev med moškim, ki ga obsesivno ljubi in svojim novorojenčkom. Dogovor z distribucijsko družbo Huaulu je bil sklenjen na letošnjem Berlinalu na evropski filmski tržnici (European Film Market), in sicer pod okriljem italijanskega podjetja Slingshot films in Manuele Bono, ki se ukvarja z mednarodno prodajo tega celovečernega filma.

Tudi festivalska pot še ni zaključena

Po mednarodni premieri na Black Nights filmskem festivalu v Talinu, ki je trajal od 17. novembra do 3. decembra 2017, bo film spomladi predstavljen v tekmovalnih programih pomembnih mednarodnih evropskih filmskih festivalov, kot so filmski festival v Sofiji, Let's CEE na Dunaju in drugih.



Poln pehar lovorik za Ivana na 20. FSF-ju

Žirija 20. Festivala slovenskega filma (FSF) je v Portorožu Burgerjev film ovenčala s kar šestimi vesnami, med drugim za najboljši celovečerni igrani film in najboljšo glavno žensko vlogo.

"Film Janeza Burgerja Ivan je psihosocialna diagnoza današnjega časa o izgubljenosti sodobnega človeka in iskanju samega sebe. Osrednja protagonistka filma je oseba, ki ne spada nikamor oziroma ne pripada nikomur. Da bi postala to, kar mora postati, ji ne preostane drugega, kot da vzame stvari v svoje roke. Burger na pleča Maruše Majer postavi čustveno zahtevno psihološko zgodbo, ki jo skupaj spretno privedeta do zaključka brez kančka sentimentalnosti in patetike," pa je v utemeljitvi nagrade na 20. FSF-ju zapisala žirija Art kino mreže, ki znotraj festivala podeljuje tudi svojo nagrado.



V deseterici izjemnih evropskih mladih igralcev

Maruša Majer, ki nastopa v glavni vlogi, je bila prav z vlogo Mare na lanskem Berlinalu uvrščena med deset izjemnih evropskih mladih igralcev (projekt Shooting Stars). Ob njej v filmu igrajo še Matjaž Tribušon, Nataša Barbara Gračner, Mojca Funkl, Branko Šturbej, Polona Juh, Leon Lučev in Peter Musevski.

Produkcijo filma podpisujeta hiša Staragara in Miha Černec, direktor fotografije je letošnji nagrajenec Prešernovega sklada Marko Brdar. Celovečerec Ivan je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS, Hrvaškega avdiovizualnega centra in Eurimages, koproducent pa je tudi RTV Slovenija.

Ivan prodira tudi na srbski trg, in sicer pod okriljem srbske distribucijske hiše Five Stars, od tega tedna pa prihaja tudi v redno distribucijo na Hrvaškem, so še sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

