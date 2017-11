Disney je našel svojo filmsko Mulan

Tokrat - na srečo - niso izbrali belske igralke

30. november 2017 ob 16:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Studio Disney je naposled našel igralko za naslovno vlogo v igrani adaptaciji njihove velike uspešnice Mulan. Po številnih aferah "beljenja" nebelskih likov v zadnjih letih so se tokrat izognili škandalu in zaposlili kitajsko igralko.

igrana adaptacija animirane uspešnice iz leta 1998 bo, tako kot izvirnik, zgodba o legendarni junakinji iz kitajske zgodovine,ki je živela v 5. ali 6. stoletju in jo opeva Balada o Mulan. Naslovni lik bojevnice, ki se v tradicionalni patriarhalni družbi izdaja za moškega, bo upodobila Liu Jifei.

V zadnjih mesecih se je več hollywoodskih filmskih studiev znašlo na udaru, ker so vloge, napisane za like azijskega porekla, razdelili med belske igralce. Ogromno kritik je letelo na račun hollywoodske adaptacije japonskega animeja Duh v školjki (Ghost in the Shell), v kateri je glavno vlogo imela Scarlett Johansson. Mattu Damonu, ki je v hollywoodsko-kitajski koprodukciji Kitajski zid igral junaškega bojevnika z Zahoda, so številni recenzenti pripisali "kompleks belega rešitelja".

(Take kritike ne naletijo vedno na gluha ušesa: pred nekaj meseci je britanski igralec Ed Skrein iz načelnih razlogov zavrnil vlogo v novem filmu o Hellboyu, češ da je treba "najti primernejšega igralca" za lik, ki je bil napisan kot oseba azijskega porekla. Vlogo je nato dobil korejsko-ameriški igralec Daniel Dae Kim.)

Več kot sto tisoč oboževalcev animiranega filma Mulan je za vsak slučaj že "preventivno" podpisalo spletno peticijo, ki je Disney pozivala, naj za vlogo najde kitajsko igralko. Liu Jifei je studio, tako vsaj poroča The Hollywood Reporter, s pomočjo avdicij izbral med več kot tisoč kandidatkami. V domovini se je igralke zaradi njenega videza in vlog v fantazijskih filmih prijel vzdevek "vilinska sestra". Stara je 30 let, deloma pa je odraščala v New Yorku in je dvojezična.

Mula je zgodba o legendarni bojevnici Hui Mulan, ki se je preoblekla v moškega, da bi lahko služila vojaški rok in ta napor prihranila svojemu slabotnemu očetu.

Na družabnih omrežjih so številni oboževalci izvirnega filma pozdravili Disneyevo odločitev, češ da gre za zmago za raznolikost v visokoproračunskih produkcijah. Svoje odobravanje je prek Twitterja izrazila kitajsko-ameriška igralka Ming-Na Wen, ki je Mulan posodila glas v animiranem izvirniku.

Kitajski filmofili so zadovoljni tudi z izbiro igralke, češ da je kot nalašč za vlogo. "Idealna je za ta lik," je komentiral eden od uporabnikov. "Obvlada borilne veščine, zna angleško, premore zvezdniško karizmo - to preprost mora biti Liu Jifei."

A. J.