Leta 1990 je (trenutno še) najnovejšo različico Gospodarja muh režiral Harry Hook. Foto: IMDb "Ženske različice" Gospodarja muh v filmskem svetu že obstajajo; najbolj očitni sta črna komedija Heathers (1988) in pa seveda "klasika" milenijske generacije, Zlobna dekleta (2004). Foto: IMDb "Mogoče je imel studio ogromno vrečo idej za filme "Posnemi s puncami?" in so na koncu izbrali tisto, ki je bila najmanj logična," - eden od poplave tvitov na temo novega Gospodarja muh. Foto: IMDb

Gospodar muh z žensko zasedbo: "Nekdo je zgrešil poanto knjige"

Jezni odzivi na "žensko različico" Gospodarja muh

1. september 2017 ob 17:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na prvi pogled se zdi vest v skladu s hollywoodskimi trendi: po adaptacijah klasik Izganjalci duhov in Oceanovih 11 z ženskimi igralskimi zasedbami bo enako obravnavo dobil še Gospodar muh, v preteklosti že ekranizirani mladinski romana Williama Goldinga. Seveda je kar nekaj ljudi hitro ponudilo jasno opazko: producenti so očitno zgrešili sporočilo temačne zgodbe o nasilništvu, ki se razbohoti med fanti na osamljenem otoku.

Vest o novi adaptaciji klasične zgodbe, ki je za zdaj še v fazi predprodukcije, je v sredo v svet poslal filmski blog Deadline; že nekaj ur kasneje je bil Gospodar muh vroča tema na Twitterju. Feministična pisateljica in kolumnistka Roxane Gay je pripomnila, da različica z ženskimi liki ne bi bila logična, češ da "do dogodkov v tej knjigi sploh ne bi prišlo, če bi bile na otoku same ženske". "Če hočete povedati zgodbo o tem, da je ženskost lahko škodljiva, prav. Ampak da uporabite Gospodarja muh, je leno in butasto," je še pripomnila.

Roman, ki ga je britanski pisatelj William Golding izdal leta 1954, je zgodba o skupini šolarjev (samih fantov), ki preživijo letalsko nesrečo, a ostanejo ujeti na samotnem otoku. Distopična pripoved je alegorija človeške narave in preživetvenega nagona: fantje namreč kmalu nazadujejo v povsem primitivno stanje. Obstajata že dve filmski adaptaciji Gospodarja muh, bolj znana pa je tista iz leta 1963, ki jo je režiral Peter Brook.

Film bosta režirala in zanj scenarij napisala Scott McGehee in David Siegel, projekt pa nastaja pod okriljem studia Warner Bros, ki odziva javnosti za zdaj noče komentirati. David Siegel je za Deadline dejal le, da se mu zdi Gospodar muh še posebej relevanten za naš čas, češ da so osebni konflikti in nasilništvo pogosto obravnavani tematiki. Drugačna perspektiva, ki jo bo prinesla ženska igralska zasedba, bo "spremenila percepcijo do te mere, da bodo ljudje zgodbo videli s svežimi očmi," obljublja.

Hollywood se je v zadnjem času oklenil filmskih adaptacij že obstoječih uspešnic z ženskimi zasedbami. Potem, ko so bili lani Izganjalci duhov deležni takšne pozornosti, naslednje leto nestrpno pričakujemo Oceanovih osem. V elitni ekipi tatic bodo tokrat namesto Matta Damona in kolegov Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sandra Bullock, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Awkwafina in Rihanna.

Kritike novega Gospodarja muh je zmotilo tudi to, da bosta projekt, ki naj bi imel "žensko perspektivo", spisala in režirala moška. "Joj. Res ne vem, zakaj se ni tega spomnila nobena ženska," je zajedljivo tvitnila pisateljica Libba Bray in priložila fotografijo svojega romana Beauty Queens (2011), v katerem popisuje, kaj se zgodi s skupinico lepotnih kraljic, ki se znajdejo ujete na samotnem otoku.

Drugi uporabniki so izpostavili, da "ženske različice" Gospodarja muh v filmskem svetu že obstajajo; najbolj očitni sta črna komedija Heathers (1988) in pa seveda "klasika" milenijske generacije, Zlobna dekleta (2004).

Tudi William Golding je nekoč moral odgovoriti na vprašanje, zakaj je razpad civilizirane družbe hotel pokazati ravno na primeru fantov. Po lastnih besedah je imel dva razloga: prvič, on sam je bil v mladosti fant in ne punca, in drugič, "skupina fantov je bolj podobna poenostavljeni družbi kot bi bila skupina punc".

"To nima nobenega opravka z enakopravnostjo," je pripomnil. "Mislim, da so ženske nore, da se pretvarjajo, da so enake moškim - z lahkoto jih nadkrilijo, in tako je bilo od nekdaj. Ampak nekaj, česar ne moreš narediti, pa je to, da jih zreduciraš na gručo malih punčk, ki bi nato postale nekakšen odraz družbe, skupnosti."

McGhee je v svoji izjavi za Deadline povedal, da bo nova adaptacija "na glavo postavila nekatera ustaljena prepričanja, to, kako razmišljamo o dečkih in agresiji". "To je izjemna pustolovska zgodba, silno zabavna, a ima tudi globok pomen. O tem sva že malce razmišljala, dokler urejajo avtorske pravice, in se že zelo veseliva pisanja."

uhm lord of the flies is about the replication of systemic masculine toxicity

every 9th grader knows this

u can read about it on sparknotes https://t.co/EQFyuSA3MV — froy (@froynextdoor) August 31, 2017

"all-female Lord of the Flies remake" SOUNDS LIKE SOMEONE MISSED THE FUUUUUCKIN POINT OF LORD OF THE FLIES — Gavia Baker-Whitelaw (@Hello_Tailor) August 30, 2017

We're literally living an all-male "Lord of the Flies" right now, but sure, let's see two male writers describe how women would be worse. — Charles Clymer

A. J.